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Afrika Birliği ve ECOWAS Barış ve Güvenlik İçin Bir Araya Geldi

Afrika Birliği ve ECOWAS, kıtada barış ve güvenlik konularında ikinci istişare toplantısını Addis Ababa'da gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:42
Afrika Birliği ve ECOWAS Barış ve Güvenlik İçin Bir Araya Geldi

Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), kıtadaki barış ve güvenlik konularında düzenledikleri ikinci istişare toplantısında bir araya geldi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantılar Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki AfB Merkezi'nde gerçekleşti. AfB Barış ve Güvenlik Konseyi ile ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi'nin gerçekleştirdiği bu önemli etkinlikte, barış ve güvenliğe dair işbirliği güçlendirildi.

Büyükelçiler düzeyindeki toplantının ana hedefi, AfB ve Güvenlik Mimarisi, Afrika Yönetişim Mimarisi ile AfB'nin 2030’a kadar silahların susturulması yol haritası çerçevesinde yönetim, barış ve güvenlik konularında işbirliğini artırmak oldu.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi Başkanı ve Sierra Leone'nin Addis Ababa Büyükelçisi Harold Bundu Saffa, toplantının Uluslararası Birlikte Barış İçinde Yaşama Günü'nde yapılmasının sembolik önemi üzerinde durarak, "Birlikte barış içinde yaşamak sadece bir slogan değil, ahlaki bir zorunluluktur." şeklinde konuştu.

Saffa, ayrıca iklim kaynaklı güvenlik riskleri, dijital çatışmalar ve gençlerin öncülüğündeki barışa yönelik girişimlere karşı daha derin bir güvene dayalı işbirliği çağrısında bulundu.

ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi Başkanı Büyükelçi Musa Sani Nuhu ise, yükselen güvensizlik ortamına dikkat çekerek, anayasaya aykırı yönetim değişiklikleri, terörizm, sınır ötesi organize suçlar ve insani krizler gibi tehditlere karşı bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı. Nuhu, "Afrika, tarihinin belirleyici bir anında bulunuyor. Açık ve yapıcı bir diyalogla ortak çözümler geliştirmemiz hayati önem taşıyor." dedi.

ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, kıta için kapsayıcı ve duyarlı yönetişimin kritik olduğunu, özellikle gençler ve kadınların barış süreçlerine katılımını savundu. Musah, "Tarihin hatırlayacağı şey yayımladığımız bildiriler değil, inşa ettiğimiz barış, koruduğumuz hayatlar ve birlikte hayal etmeye cesaret ettiğimiz gelecektir." diye ekledi.

Toplantıda ayrıca, AfB ve ECOWAS, kıtanın barış ve güvenliğine yönelik ortak zorluklarla başa çıkmak için arabuluculuk, önleyici diplomasi ve ortak barış destek operasyonları konularında işbirliklerini daha da güçlendirme kararlılıklarını yineledi. Taraflar, bu işbirliğinin yetki paylaşımı, tamamlayıcılık ve karşılaştırmalı üstünlük ilkelerine bağlı kalınarak sürdürüleceğini vurguladı.

Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), kıtadaki barış ve...

Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), kıtadaki barış ve güvenlik konularında ikinci istişare toplantısını düzenledi. AfB Barış ve Güvenlik Konseyi ile ECOWAS Arabuluculuk ve Güvenlik Konseyi, ikinci ortak istişare toplantılarını Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki AfB Merkezi'nde yaptı. Büyükelçiler düzeyindeki toplantı, AfB ve Güvenlik Mimarisi, Afrika Yönetişim Mimarisi ve AfB'nin 2030'a kadar silahların susturulmasını hedefleyen yol haritası çerçevesinde yönetişim, barış ve güvenlik konularında işbirliğini güçlendirme hedefiyle gerçekleştirildi.

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