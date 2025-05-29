Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Afyon ve Denizli'de yaşanacak olumsuz hava koşulları için dikkat! Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan kuvetli sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar konusunda kapsamlı bir uyarı yayınladı. Bu gelişmeler, bölge halkını teyakkuza geçirdi.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 29 Mayıs öğle saatlerinden itibaren (12:00) Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışlar, öğleden sonra şiddetini artırarak maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde, 18:00'den sonra ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Uzmanlardan gelen bu uyarılar, ani sel ve su baskınları gibi olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle alçak kesimlerde ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirlerini alması önem taşıyor.

29 Mayıs 2025 Hava Durumu