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Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Meteoroloji, 29 Mayıs'ta Denizli ve Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 00:01
Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Afyon ve Denizli'de yaşanacak olumsuz hava koşulları için dikkat! Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, 29 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak olan kuvetli sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar konusunda kapsamlı bir uyarı yayınladı. Bu gelişmeler, bölge halkını teyakkuza geçirdi.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 29 Mayıs öğle saatlerinden itibaren (12:00) Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışlar, öğleden sonra şiddetini artırarak maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Akşam saatlerinde, 18:00'den sonra ise etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Uzmanlardan gelen bu uyarılar, ani sel ve su baskınları gibi olası tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Özellikle alçak kesimlerde ve dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirlerini alması önem taşıyor.

29 Mayıs 2025 Hava Durumu

  • Denizli:
    • Gün genelinde hafif yağmurlu bir hava ve sıcaklık 19°C civarında olması bekleniyor.
    • Akşam saat 20:00 civarında hissedilen sıcaklığın 25°C'ye yükselebileceği, rüzgarın güneyden hafif esmesi öngörülüyor.
    • Öğle saatlerinden (12:00) itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri bekleniyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklar için tedbir alınması şart.
  • Afyonkarahisar:
    • Öğle saatlerinden (12:00) itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
    • Denizli için yapılan uyarılar, Afyonkarahisar için de geçerli olup; ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

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