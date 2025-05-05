Afyonkarahisar'da 05.05.2025 Tarihinde Nikah Yoğunluğu

Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Servisi, bugün 05.05.2025 tarihinin popülaritesi sayesinde yoğun bir gün geçirdi.

Birçok çiftin, hayatlarının en özel anını bu tarihte gerçekleştirmeyi tercih etmesi sonucunda, nikah işlemleri için büyük bir akın yaşandı. Evlendirme Servisi, yarım saat aralıklarla toplamda 15 çiftin nikahını kıydı.

Özellikle bu özel tarih dolayısıyla, Afyonkarahisar’da diğer günlere kıyasla oldukça fazla nikah gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Tüm nikahlar, Evlendirme Servisi Salonu'nda düzenlendi.

Bugün evlenen çiftlerden biri, polis memurları Gizem Nur Kayabalı ve Mesut Duymuş oldu. Bu özel anlarına, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık şahitlik etti.

Afyonkarahisar Belediyesi, bu özel günün organizasyonunu başarılı bir şekilde sürdürerek, çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

Evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 05.05. 2025’i tercih etmesi, Afyonkarahisar Belediyesi Evlendirme Servisi'nde yoğunluğa yol açtı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal (ortada) da bugün dünya evine giren polis memurları Gizem Nur Kayabalı (sol 2) ile Mesut Duymuş'un (solda) nikahlarını kıydı. Çiftin nikah şahitliğini ise İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol (sağ 2) ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Yanık (sağ 1) yaptı.