Aydın İl Müdürü İlkay Türkoğlu Söke Kaymakamı Ali Akça’yı Ziyaret Etti

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu Söke Kaymakamı Ali Akça’yı Ziyaret Etti

İş birliği ve projeler gündemde

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan İlkay Türkoğlu, Söke Kaymakamı Ali Akça ile makamında bir araya geldi.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Aydın genelinde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ile Söke ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Türkoğlu, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verirken kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca geçici binada hizmet veren huzur evi konusu da gündeme geldi ve çözüm yolları ele alındı.

Söke Kaymakamı Ali Akça ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlkay Türkoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

