DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,46%
ALTIN
6.124,87 -0,35%
BITCOIN
3.713.022,47 1,9%

Aydın İl Müdürü İlkay Türkoğlu Söke Kaymakamı Ali Akça’yı Ziyaret Etti

İlkay Türkoğlu, Söke Kaymakamı Ali Akça’yı ziyaret ederek Aydın genelindeki sosyal hizmet çalışmaları, ilçedeki projeler ve huzur evi konusunu görüştü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:13
Aydın İl Müdürü İlkay Türkoğlu Söke Kaymakamı Ali Akça’yı Ziyaret Etti

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu Söke Kaymakamı Ali Akça’yı Ziyaret Etti

İş birliği ve projeler gündemde

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan İlkay Türkoğlu, Söke Kaymakamı Ali Akça ile makamında bir araya geldi.

Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Aydın genelinde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ile Söke ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Türkoğlu, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verirken kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca geçici binada hizmet veren huzur evi konusu da gündeme geldi ve çözüm yolları ele alındı.

Söke Kaymakamı Ali Akça ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlkay Türkoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.

İL MÜDÜRÜNDEN KAYMAKAM AKÇA'YA ZİYARET

İL MÜDÜRÜNDEN KAYMAKAM AKÇA'YA ZİYARET

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye’de En Sık Görülen 7 Vitamin Eksikliği ve Önlemler
2
Bursa Görükle'de Sola Dönüş Yasağı — Trafik Düzenlemesi 30 Aralık 2025'te
3
ULUSKON Ankara’da: Malatya İçin Savunma Sanayii İş Birliği Atağı
4
Gaziantep Özel Engelli Bakım Merkezi'nde darp iddialarına Bakanlık incelemesi
5
Özhan Market 2026'ya Hazır: Bursa'da Yılbaşı Paketleri ve İndirimler
6
Eskişehir'den Nilüfer'e Dostluk Ziyareti: Başkanlar Tecrübe Paylaştı
7
Erzincan'da Çocukların Dijital Hakları İçin İmza Seferberliği

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi