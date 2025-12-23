DOLAR
MSKÜ'de İlk: Gastronomi Öğrencilerine Aşçı Ceketi Giydirildi

MSKÜ Gastronomi bölümü, 2025-2026 eğitim yılı için düzenlenen törenle öğrencilerine aşçı ceketi giydirdi; uygulamalı eğitimler, paneller ve sektör buluşmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:15
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için düzenlenen Aşçı Ceketi Giydirme Töreni ile bir ilke imza attı.

Tören ve Amaç

Akademik ve sektörel paydaşların katılımıyla Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören, öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemek ve sektörle etkileşimlerini güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Açılış konuşmalarında gastronomi eğitiminin uygulama odaklı yapısı ve mesleki disiplinin önemi vurgulandı.

Uygulamalı Eğitim: Bıçak Teknikleri

Pirge Akademi Eğitmeni Fırat Erbil tarafından verilen 'Mutfakta Profesyonel Bıçak Eğitimi' başlıklı uygulamalı sunumda; mutfak güvenliği, bıçak türleri ve kullanım teknikleri interaktif olarak öğrencilere aktarıldı.

Paneller: Girişimcilik, Kariyer ve Marka

'Aile İşletmelerinde Nesiller Arası Girişimcilik Kültürü' oturumu, Doç. Dr. V. Hazal Özyurt ve öğrenci İsmet Duralın moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda işletme sahibi Mehtap Şeniz Çahan ile MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çahan, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve kurumsallaşma süreçlerini değerlendirdi.

'Geleceğin şeflerine öneriler: Kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar' oturumu Doç. Dr. Nur Çelik İlal ve öğrenci Elif Erdem moderatörlüğünde gerçekleşti; konuşmacılar gastronomi alanında kariyer gelişimi ve sektörel beklentilere yönelik önerilerini paylaştı. 'Marka oluşturma stratejileri: Sıfırdan marka nasıl kurulur?' başlıklı oturum Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu ve öğrenci Sinem Palabıyık moderatörlüğünde yürütülerek marka oluşturma süreçleri ve işletmecilik deneyimleri aktarıldı.

Kapanış: Aşçı Ceketleri ve Mezuniyet Coşkusu

Programın sonunda mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için bir pasta kesim töreni düzenlendi. Ardından birinci sınıf öğrencilerine aşçı ceketi giydirilerek, onların mesleki yolculuğa adım atmasının coşkusu paylaşıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

