MSKÜ'de İlk: Gastronomi Öğrencilerine Aşçı Ceketi Giydirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı için düzenlenen Aşçı Ceketi Giydirme Töreni ile bir ilke imza attı.

Tören ve Amaç

Akademik ve sektörel paydaşların katılımıyla Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören, öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemek ve sektörle etkileşimlerini güçlendirmek amacıyla düzenlendi. Açılış konuşmalarında gastronomi eğitiminin uygulama odaklı yapısı ve mesleki disiplinin önemi vurgulandı.

Uygulamalı Eğitim: Bıçak Teknikleri

Pirge Akademi Eğitmeni Fırat Erbil tarafından verilen 'Mutfakta Profesyonel Bıçak Eğitimi' başlıklı uygulamalı sunumda; mutfak güvenliği, bıçak türleri ve kullanım teknikleri interaktif olarak öğrencilere aktarıldı.

Paneller: Girişimcilik, Kariyer ve Marka

'Aile İşletmelerinde Nesiller Arası Girişimcilik Kültürü' oturumu, Doç. Dr. V. Hazal Özyurt ve öğrenci İsmet Duralın moderatörlüğünde yapıldı. Oturumda işletme sahibi Mehtap Şeniz Çahan ile MUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çahan, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve kurumsallaşma süreçlerini değerlendirdi.

'Geleceğin şeflerine öneriler: Kariyer planlamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar' oturumu Doç. Dr. Nur Çelik İlal ve öğrenci Elif Erdem moderatörlüğünde gerçekleşti; konuşmacılar gastronomi alanında kariyer gelişimi ve sektörel beklentilere yönelik önerilerini paylaştı. 'Marka oluşturma stratejileri: Sıfırdan marka nasıl kurulur?' başlıklı oturum Doç. Dr. Şaban Kargiglioğlu ve öğrenci Sinem Palabıyık moderatörlüğünde yürütülerek marka oluşturma süreçleri ve işletmecilik deneyimleri aktarıldı.

Kapanış: Aşçı Ceketleri ve Mezuniyet Coşkusu

Programın sonunda mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için bir pasta kesim töreni düzenlendi. Ardından birinci sınıf öğrencilerine aşçı ceketi giydirilerek, onların mesleki yolculuğa adım atmasının coşkusu paylaşıldı.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ BİR İLKE İMZA ATARAK, 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AŞÇI CEKETİ GİYDİRME TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRDİ.