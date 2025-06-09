Afyonkarahisar'da Bayram Dönüş Trafiği Yoğunlaşıyor

Bayram Tatili Dönüşlerinde Afyonkarahisar'da Yoğun Trafik

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren birçok sürücü, dönüş yolculuklarına başladı. Bu durum, Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı bir yoğunluk oluşturdu.

Dönüş trafiğinin artmasıyla birlikte Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun geçtiği Sandıklı ve Sinanpaşa ilçeleri ile Afyonkarahisar-İzmir çevre yolundaki kavşak noktalarında yoğun trafik gözlemleniyor.

Yetkililer, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Afyonkarahisar'daki ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.