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Afyonkarahisar'da Bilişim Dolandırıcılığı: 158 Bin Lira Çalındı

Bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapan bir kişi, 158.700 lira ile birlikte yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 16:44
Afyonkarahisar'da Bilişim Dolandırıcılığı: 158 Bin Lira Çalındı

Afyonkarahisar'da Bilişim Dolandırıcılığı Olayı

Afyonkarahisar'da gerçekleşen ilginç bir dolandırıcılık olayı, yerel emniyet birimlerini harekete geçirdi. Şüpheli, bilişim sistemleri aracılığıyla 158 bin 700 lirayı hesabına aktardı.

İhbar ile Ekipler Harekete Geçti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarda, vatandaşın banka hesabına izinsiz giriş yapılarak 158 bin 700 lira tutarındaki miktarın başka bir hesaba aktarıldığı bildirildi. Bunun üzerine emniyet ekipleri hemen harekete geçti.

Şüpheli Adana'da Yakalandı

Ekipler, yapılan detaylı incelemeler sonucu dolandırıcılık şüphelisi B.Ç.'yi Adana ilinde tespit ederek yakaladı. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan B.Ç., adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı sulh hakimliğince tutuklandı. Bu olay, bilişim sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı güvenlik güçlerinin dikkati ve hızlı müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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