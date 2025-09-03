DOLAR
Afyonkarahisar'da Hemzemin Geçitte Tren Otomobile Çarptı — Sürücü Öldü

Sinanpaşa'da Denizli-Eskişehir seferindeki trenin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü T.K. (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:53
Sinanpaşa'da Denizli-Eskişehir seferindeki tren kazası

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yaşanan kazada, bir otomobil hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu sürücüsünün yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı.

Denizli-Eskişehir seferini yapan trenin, T.K. (28) idaresindeki 03 RJ 986 plakalı otomobile, Boyalı köyü mevkisindeki hemzemin geçitte çarptığı bildirildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü T.K., ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

