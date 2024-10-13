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Afyonkarahisar'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 00:24
Afyonkarahisar'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Kaçakçılık Çalışmaları

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon kapsamında, toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahıslardan 2'si tutuklandı.

Arama ve Ele Geçirilen Malzemeler

İlgili ekipler, şehrin çeşitli noktalarında belirlenen 3 adres, 2 iş yeri ve 3 araçta yaptığı detaylı aramalarda, 9,780 makaron, 2,500 paket sigara, 10 litre etil alkol, 75 alkollü içki, 4 alkol kiti ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltında Bulunan Şahısların Durumu

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 zanlı ise, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentteki kaçakçılıkla mücadele çalışmaları teyit edilmiş bir kararlılık göstermektedir. Emniyet kaynakları, bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı....

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, belirlenen 3 adres, 2 iş yeri ve 3 araçta yaptığı aramada, 9 bin 780 makaron, (filtreli sigara kağıdı) 2 bin 500 paket sigara, 10 litre etil alkol, 75 alkollü içki, 4 alkol kiti ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı....

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, belirlenen 3 adres, 2 iş yeri ve 3 araçta yaptığı aramada, 9 bin 780 makaron, (filtreli sigara kağıdı) 2 bin 500 paket sigara, 10 litre etil alkol, 75 alkollü içki, 4 alkol kiti ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı....

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Ekipler, belirlenen 3 adres, 2 iş yeri ve 3 araçta yaptığı aramada, 9 bin 780 makaron, (filtreli sigara kağıdı) 2 bin 500 paket sigara, 10 litre etil alkol, 75 alkollü içki, 4 alkol kiti ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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