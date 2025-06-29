Afyonkarahisar'da Keklikler Kene ve Süne Avında Görev Alıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Şuhut Keklik Üretme İstasyonu, bu yıl 9 bin kınalı ve çil keklik üreterek her yıl belirlenen illerde kene ve süne mücadelesi için doğaya salıyor.

Keklik Üretimi ve Salım Stratejisi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürü Kemal Can, Şuhut Keklik Üretme İstasyonu'nun 2009 yılından beri kınalı ve çil keklik ürettiğini açıkladı. İstasyonda bugüne kadar toplamda 137 bin kınalı ve 39 bin 600 çil keklik üretildi.

Can, "DKMP Genel Müdürlüğümüzün yıllara göre programları oluyor. Türkiye'de çil keklik üreten tek tesisiz. Ürettiğimiz keklikler, bölge müdürlüklerimizin arazi çalışmaları neticesinde değerlendiriliyor ve ardından ülkenin çeşitli yerlerine doğaya salınıyor" ifadelerini kullandı.

Ava Kapatılan Alanlar ve Beslenme Alışkanlıkları

Bu yıl planlanan 6 bin kınalı ile 3 bin çil keklik üretiminin gerçekleştirildiğini belirten Can, kekliklerin genellikle suya yakın alanlarda salındığını vurguladı. Salım yapılan yerlerin üç yıl süreyle ava kapatıldığını ve bu sürede kekliklerin tutunma ve üreme hedeflendiğini belirtti.

Can ayrıca kekliklerin doğadaki biyolojik mücadele açısından önemine dikkat çekerek, "Keklikler, genellikle bitkiler ve böceklerle besleniyor. Özellikle palazlık dönemlerinde protein alımına önem veriyorlar. Bu da kuşları biyolojik mücadele açısından etkin hale getiriyor. Doğada daha fazla böcek yiyen kuş olduğunda, haşeratların yayılması engelleniyor. Böylece keklikler, ekosistem desteklenmesine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Keklik Üretme İstasyonu'ndaki yüzlerce keklik, her yıl belirlenen illerde kene ve süne mücadelesi için doğaya bırakılıyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Keklik Üretme İstasyonu'ndaki yüzlerce keklik, her yıl belirlenen illerde kene ve süne mücadelesi için doğaya bırakılıyor.