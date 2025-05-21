Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen üzücü bir motosiklet kazasında, bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Y.D. (34) yönetimindeki 03 AAK 403 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 55. kilometresinde, bariyere çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü Y.D. ve yol arkadaşı H.S. (33) ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Y.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu kaza, sürücülerin ve yolcuların güvenliği açısından bir kez daha dikkati çekerken, bölgedeki trafik güvenliği önlemlerinin artırılması gerektiğini gösteriyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.