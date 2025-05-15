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Afyonkarahisar'da Öğretmen Akademileri Kapanış Programı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da düzenlenen Öğretmen Akademileri Kapanış Programı, eğitimcilerin gelişimini hedefliyor.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:59
Afyonkarahisar'da Öğretmen Akademileri Kapanış Programı Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da Öğretmen Akademileri Kapanış Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da, eğitimcilerin bilgilerini ve kültürel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Öğretmen Akademileri Kapanış Programı gerçekleştirildi. Program, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda yapıldı.

Bakan Yardımcısı Yelkenci'den Açıklamalar

Ülkemizin eğitim standartlarını yükseltme hedefi doğrultusunda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Afyonkarahisar'daki öğretmen akademilerinin geleceğe taşınması adına umut verici bir zemin oluşturmasını temenni etti. Yelkenci, öğretmen akademilerinin gönüllülük esasına dayalı informel bir program olduğunu vurgulayarak, öğretmenlerin bu programla bilgilerinin, kültürel birikimlerinin ve deneyimlerinin zenginleştirileceğini belirtti.

Öğretmenlerin Gelişimi İçin Yeni Fırsatlar

Yelkenci, yaptığı açıklamanın devamında, "Öğretmenlerimizin kendi rıza ve istekleriyle katılarak görgülerinin, bilgilerinin ve kültürlerinin gelişmesine vesile olacak bir program. Bunu öğretmenleri kendi bulunduğu ortamın dışına çıkararak gerçekleştirmek önemli. Her şehrimizde bu anlamda öğretmen akademilerini önemsiyoruz," dedi.

Vali Yiğitbaşı'nın Önerisi

Etkinlikte, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da konuşma yaptı. Yiğitbaşı, öğretmen akademilerine gastronomi alanının da eklenebileceğini belirtti.

Etkinlikler ve Plaket Takdimi

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de söz aldı. Konuşmaların ardından, Afyonkarahisar'daki öğretmen akademilerinin hazırladığı etkinlikler katılımcılara sunuldu ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Programa, okul müdürleri ve öğretmenler ilgi göstererek katılım sağladı.

Afyonkarahisar'da, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı"...

Afyonkarahisar'da, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı" gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı"...

Afyonkarahisar'da, Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda "Öğretmen Akademileri Kapanış Programı" gerçekleştirildi.

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