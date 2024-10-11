Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 21 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, henüz plakası belirlenemeyen bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda toplamda 21 kişi yaralandı.
Kazanın Detayları
Devrilen otobüs, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası durum hemen bildirildi ve sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaralıların Durumu
Kazada yaralanan 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi henüz verilmedi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.