DOLAR
34,29 -0,36%
EURO
37,48 0,07%
ALTIN
2.915,01 -0,98%
BITCOIN
2.077.456,97 -1,46%

Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 21 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 21 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 07:59
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 21 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, henüz plakası belirlenemeyen bir yolcu otobüsü devrildi. Olayda toplamda 21 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Devrilen otobüs, Cumhuriyet köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası durum hemen bildirildi ve sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bilgi henüz verilmedi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine...

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TEKNOFEST Adana'da 'Sağır Sultan' Gösterisi Büyük İlgi Gördü
2
Biden: İsrail'in İran'a Olası Saldırısını Desteklemiyor
3
Afyonkarahisar'da Otobüs Kazası: 21 Yaralı
4
İnternet Bağımlılığına Dikkat: Aileler için Uyarılar
5
Çanakkale'de Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Hayatını Kaybetti
6
Bolivya'daki Eski Devlet Başkanı Morales Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı
7
Kolombiya Hükümeti ELN ile Barış Müzakerelerine Yeniden Dönüyor

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak