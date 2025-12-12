DOLAR
Afyonkarahisar'da Polis 'Şok' Uygulama: Huzur ve Asayiş Denetimleri

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Huzur ve Asayiş Uygulaması' kapsamında kent genelinde şok denetimler yaparak kimlik ve araç evrak kontrolleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:07
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde anlık kontroller gerçekleştirdi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında 'şok' uygulama gerçekleştirdi. Uygulama, Huzur ve Asayiş Uygulaması kapsamında yapıldı.

Kentin en işlek caddelerinde sürdürülen denetimlerde durdurulan araçlardaki şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken, aynı zamanda araçların evrak kontrolleri de gerçekleştirildi.

Yetkililer, uygulamaların amacının toplum güvenliğini artırmak ve suçun önüne geçmek olduğunu vurguladı ve denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

