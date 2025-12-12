Afyonkarahisar'da Polis 'Şok' Uygulama: Huzur ve Asayiş Denetimleri
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde anlık kontroller gerçekleştirdi
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında 'şok' uygulama gerçekleştirdi. Uygulama, Huzur ve Asayiş Uygulaması kapsamında yapıldı.
Kentin en işlek caddelerinde sürdürülen denetimlerde durdurulan araçlardaki şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken, aynı zamanda araçların evrak kontrolleri de gerçekleştirildi.
Yetkililer, uygulamaların amacının toplum güvenliğini artırmak ve suçun önüne geçmek olduğunu vurguladı ve denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtti.
