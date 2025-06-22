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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 13:59
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Feci Kaza!

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde yaşanan trajik bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, 20 LP 791 plakalı otomobilin, A.Ü. yönetiminde bulunan traktöre arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

Kazanın Detayları

Olay, Başmakçı Dinar yolunda gerçekleşti. A.Ö. idaresindeki 03 FA 612 plakalı traktöre çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle yangın çıkardı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi ve ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar arasında bulunan E.Y. kazada hayatını kaybederken, sürücü A.Ü. ile birlikte B.S., S.T. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, hızlı bir şekilde Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu üzücü kaza, bölgedeki trafik güvenliği konusunda önemli soru işaretleri yaratırken, yetkililer kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını...

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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