Afyonkarahisar Sandıklı'da İş Arkadaşını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yol çalışması sırasında tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayarak öldüren S.K. (33), jandarmadaki işlemler sonrası adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:25
Olayın Detayları

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sırasında S.K. (33), iş arkadaşı Uğur Ş'yi (41) bıçaklayarak öldürmüştü.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor. Yetkililer, olayın ardından yapılan işlemler ve zanlının adliyeye sevk edilmesi sürecini doğruladı.

