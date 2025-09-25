Afyonkarahisar Sandıklı'da İş Arkadaşını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı
Olayın Detayları
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sırasında S.K. (33), iş arkadaşı Uğur Ş'yi (41) bıçaklayarak öldürmüştü.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma ve Gelişmeler
Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor. Yetkililer, olayın ardından yapılan işlemler ve zanlının adliyeye sevk edilmesi sürecini doğruladı.