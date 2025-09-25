Afyonkarahisar Sandıklı'da İş Arkadaşını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışma sırasında S.K. (33), iş arkadaşı Uğur Ş'yi (41) bıçaklayarak öldürmüştü.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan S.K., daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor. Yetkililer, olayın ardından yapılan işlemler ve zanlının adliyeye sevk edilmesi sürecini doğruladı.