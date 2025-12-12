Kuşadası Belediyesi'nden Kadınlar Denizi Mahallesi'nde detaylı temizlik

Cadde ve çevresinde kapsamlı hijyen çalışması yapıldı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesinde bulunan Şehit Er Serkan Altınkaynak Caddesi ve bağlantı yollarında kapsamlı bir hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, kent sakinlerine daha sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları sunmak amacıyla belirlenen program çerçevesinde cadde ve sokaklar ile parklar, yeşil alanlar ve meydanlarda düzenli olarak detaylı temizlik uygulamalarını sürdürüyor.

Uygulama ve sonuç

Çalışma kapsamında ekipler, caddeleri köpüklü suyla yıkayıp ve özel tasarımlı araçlarla süpürdü. Ayrıca bölge genelinde mıntıka temizliği yapılırken, uygulama sonucunda çevrede temizlik ve hijyen seviyesinin arttığı bildirildi.

Yapılan temizlik çalışması sonrası bölge sakinleri, gerçekleştirilen hizmet için Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

