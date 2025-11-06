Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden İş Güvenliği Eğitimi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bolvadin, Emirdağ, Çobanlar ve Sultandağı ilçe personeline iş güvenliği eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:22
Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden İş Güvenliği Eğitimi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden İş Güvenliği Eğitimi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüğü personellerine yönelik iş güvenliği eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim verilen ilçeler

Eğitim çalışmalarının Bolvadin, Emirdağ, Çobanlar ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yapıldığı belirtildi.

Kurum açıklaması

Gerçekleştirilen eğitim çalışması sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe müdürlüklerimizde çalışan personelimize, kurumumuz iş güvenliği uzmanları tarafından ilgili kanun çerçevesinde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE YÖNELİK İŞ...

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE YÖNELİK İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

AFYONKARAHİSAR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERİNE YÖNELİK İŞ...

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı
2
Çankırı’de Eylül İhracatı 41 Milyon 750 Bin Dolar
3
Louisville'de MD-11 Kargo Uçağı Kazası: 12 Ölü — Yeni Görüntüler
4
Kapaklı’da 3 bin 554 sürücüye park ihlali nedeniyle 3 milyon 739 bin 638 TL ceza
5
Bitlis’te 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Tutuklandı
6
Mesnevi Sohbetleri Kitaplaştı: Mesnevi’nin İlk 18 Beytinin Şerhi
7
2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu