Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden İş Güvenliği Eğitimi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüğü personellerine yönelik iş güvenliği eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim verilen ilçeler

Eğitim çalışmalarının Bolvadin, Emirdağ, Çobanlar ve Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde yapıldığı belirtildi.

Kurum açıklaması

Gerçekleştirilen eğitim çalışması sonrası kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe müdürlüklerimizde çalışan personelimize, kurumumuz iş güvenliği uzmanları tarafından ilgili kanun çerçevesinde temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

