AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

AGD Üyeleri Fatih'te Gazze İçin Seslerini Yükseltti

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Fatih Camisi'nde yatsı namazının ardından toplanan grup, sloganlar eşliğinde Saraçhane Meydanı'na yürüdü.

Filistin Davası ve Birliktelik Mesajı

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından açıklama yapan AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Filistin davasının kendilerine merhum Necmettin Erbakan'ın emaneti olduğunu vurguladı. Yaroğlu, Aksa Tufanı'nın birçok şeyi ortaya çıkardığını, Gazze'deki bir avuç mücahidinin neler yapabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Yaroğlu, “Bugün 'Mehmetçik Gazze’ye' konseptiyle bir araya geldik. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin orada bir tabur askeri olursa, o işgal rejimi de onun hamisi de oraya bir tane bomba atmaya Allah'ın izniyle cesaret edemez.” diyerek güçlü bir mesaj verdi.

Etkinlik, topluca dua edilmesinin ardından son buldu.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Fatih Camisi'nde yatsı namazının ardından toplanan grup, sloganlar eşliğinde Saraçhane Meydanı'na yürüdü.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Fatih Camisi'nde yatsı namazının ardından toplanan grup, sloganlar eşliğinde Saraçhane Meydanı'na yürüdü.