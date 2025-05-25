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Ağıralioğlu, Tokat'ta Uyuşturucu ve Bahis Oyunlarına Dikkat Çekti

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta yaptığı basın toplantısında gençlerin korunması için acil önlemler gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 12:53
Ağıralioğlu, Tokat'ta Uyuşturucu ve Bahis Oyunlarına Dikkat Çekti

Ağıralioğlu, Tokat'ta Basın Toplantısı Düzenledi

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta bir otelde düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uyuşturucu ve Bahis Sorununa Dikkat!

Ağıralioğlu, Türkiye'nin en önemli beka sorunlarının başında uyuşturucu ve bahis oyunlarının geldiğini vurgulayarak, gençlerin korunması için tüm kurumlarda işbirliğinin şart olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Cumhuriyet'in ikinci asrında geleceğin emanet edileceği gençlerin, uyuşturucu ve bahis tezgahından kurtarılması adına Meclis'in acilen harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Ağıralioğlu, "Bu mücadele sadece konferans vererek veya farkındalık oluşturmak için okullarda eğitim vererek olmaz. Cumhurbaşkanından muhtarlarına kadar bütün yönetim piramidinin, bakanlıkların eş güdümle, tam konsantrasyonla iyi bir iletişimle ve toplumun tüm katmanlarıyla seferberlik hissiyatıyla bir araya gelmesi gerekir. Bu sorun, nefes aldırmayacak ve amansız bir takiple ele alınmalıdır." şeklinde konuştu.

Ağıralioğlu, ayrıca sokakların, okul önlerinin ve ticaret alanlarının çocuklar için güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Toplantının ardından Ağıralioğlu, Erbaa'daki programlara katılmak üzere Tokat'tan ayrıldı.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta bir otelde düzenlediği basın...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta bir otelde düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta bir otelde düzenlediği basın...

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tokat'ta bir otelde düzenlediği basın toplantısında ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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