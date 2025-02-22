Ağrı Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Göreve Dönmeyi Bekliyor

Ağrı Belediyesi'nde iş akdi sona eren 50 işçi, mahkeme sürecini kazanarak işe dönüş talep ediyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:45
Ağrı Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Göreve Dönmeyi Bekliyor

Ağrı Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçiler Görevlerine Dönmek İstiyor

Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkeme aracılığıyla geri dönme hakkı kazanan 50 işçi, bir an evvel görevlerine dönmeyi bekliyor. Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Emrah Aslan, belediye önünde düzenlediği basın açıklamasında, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrası üyelerinin işten çıkarıldığını belirtti.

Aslan, "Üyelerimiz hukuki süreçlerini kazanmalarına rağmen, belediye tarafından göreve dönüşlerinin yapılmadığını" ifade etti. Bir yıldır bu süreçte yanlarında olduklarını vurgulayan Aslan, son bir yıldaki zulümler ve sıkıntılar nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Ayrıca, işten çıkarılan üyelerinin bir an önce işe dönüşlerinin gerçekleştirilmesi ve 585 üyenin bir yıldır eksik yatırılan ücretlerinin ödenmesi gerektiğinin altını çizen Aslan, "Bugünden itibaren direnişimize başlayarak, pazartesi günü belediyemizin önüne direniş çadırımızı kuracağız. Arkadaşlarımız işe dönene kadar ve ücretlerimiz yatırılana kadar belediyenin önünden ayrılmayacağız," dedi.

Basın açıklamasında ellerindeki dövizlerle slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkemeyle geri dönmeye hak kazanan 50 işçi, bir an...

Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkemeyle geri dönmeye hak kazanan 50 işçi, bir an evvel görevlerinin verilmesini istiyor.

Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkemeyle geri dönmeye hak kazanan 50 işçi, bir an...

Ağrı Belediyesince iş akdine son verilen ve mahkemeyle geri dönmeye hak kazanan 50 işçi, bir an evvel görevlerinin verilmesini istiyor.

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