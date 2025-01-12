Ağrı'da Buzla Kaplı Gölde Halay Çeken Balıkçı

Ağrı'da Buzlu Göl Keyfi

Ağrı'da etkileyici bir an yaşandı. Taşlıçay ilçesinde balıkçılık yapan Özcan Çekim, yüzeyi tamamen buzla kaplı Balık Gölü'nde, buzun altında bulduğu su ile yıkanarak halay çekti.

Dondurucu Soğuklarda Eğlence

2 bin 241 rakımlı gölde, dondurucu soğukların etkisiyle hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bir günde elbiselerini çıkaran Çekim, buzun altında bulduğu suyla yıkanmanın tadını çıkardı.

Özcan Çekim, “Balık Gölü her mevsim ayrı güzel. Çevresi karlı dağlarla kaplı gölün buzla kaplı yüzeyindeyim. Dondurucu soğuklarda banyo yaptım.” dedi. Bu sıra dışı an, hem gölün güzelliğini hem de dondurucu soğuklarda bile eğlencenin peşini bırakmayan insanların azmini gösteriyor.