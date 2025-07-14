Ağrı'da Taksi ile Çarpışan Motosikletli Çift Hayatını Kaybetti

Ağrı'da motosikletli bir çiftin hayatını kaybettiği trajik bir kaza meydana geldi. Erzurum Caddesi'nde, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaköse Ek Binası yakınlarında, 34 LE 8986 plakalı motosiklet ile 04 T 0038 plakalı taksi çarpıştı.

Polis ekiplerine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı olan eşi Miyase T. ise ambulans ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen, Miyase T. de yaşama tutunamadı.

Çiftin cenazeleri, hastanenin morgundan alındı ve Yazılı köyü mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da taksi ile çarpışan motosikletteki karı koca yaşamını yitirdi.

Ağrı'da taksi ile çarpışan motosikletteki karı koca yaşamını yitirdi.