Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın Yüzeyi Buzla Kaplandı

Ağrı Yazıcı Barajı'nın Yüzeyi Buz Tutuyor

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar, Yazıcı Barajı'nın yüzeyini tamamen buzla kapladı. Gece sıcaklık ölçümleri, sıfırın altında 21 dereceye kadar indi.

Kent sakinleri için içme suyu temin eden ve yaz aylarında tarım alanlarını sulayan bu önemli yapının yüzeyinde buz çatlakları da oluştu. Son günlerde yaşanan bu olumsuz hava koşulları, barajın güzelliğine farklı bir boyut kazandırdı.

Bu ilginç görüntüler, dronla kaydedilerek hem yerel hem de ulusal medyada geniş yer buldu. Yazıcı Barajı, şu an tam anlamıyla bir buzlanma manzarası sunuyor.

Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Ağrı'daki Yazıcı Barajı'nın yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.