Ahıska Türkleri'nin Kırgızistan'a Yerleşiminin 80. Yılı Kutlandı

Ahıska Türklerinin Kırgızistan'a Gelişinin 80. Yılı

Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in emriyle 14 Kasım 1944'te, Gürcistan'ın Ahıska şehrinden sürülen Türkler, Kırgızistan'a yerleşmelerinin 80. yılını kutladı.

Etkinlik Detayları

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Kırgızistan Halklar Asamblesi ve Çüy Bölge Valiliği'nin öncülüğünde, Kırgızistan'ın Tokmok şehrindeki hipodromda, "Ahıskalı Türkler Kırgızistan halkıyla 80 yıldır birlik ve uyum içinde" adlı etkinlik düzenlendi.

Katılımcılar ve Temsiller

Etkinliğe, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan Halklar Asamblesi, Çuy Bölge Valiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Türk Kızılay'ı ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Birlik Mesajları

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, "Kırgızistan, 80 yıl önce Ahıska Türklerini kardeş olarak kucakladı" diyerek birlik mesajı verdi. Kırgızistan Halklar Asamblesi'nden Almambet Matubraimov ise anayasada güvence altına alınmış haklardan bahsetti.

Ahıska Türklerinin Teşekkürü

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, sürgünün ardından kendilerine destek veren Kırgız, Özbek ve Kazak halklarına teşekkür etti.

Etkinlikte Sahne Performansları ve Yarışmalar

Etkinlikte, geleneksel yemeklerin ikram edilmesinin yanı sıra Ahıska Türklerinin kurduğu Kök Börü takımı ile Kırgızların Kök Börü takımı arasında dostluk maçı yapıldı.

Sonuç ve Anma Etkinlikleri

Ahıska Türkleri, 80 yıl önceki sürgünlerini anmak amacıyla, yaşadıkları ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecekler.