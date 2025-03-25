Ahmet Büyükgümüş: Provokasyonlara Karşı Kararlı Duracağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Ordu'da provokasyonlara karşı vakarlı duracaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 01:44
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 01:53
Ahmet Büyükgümüş: Provokasyonlara Karşı Kararlı Duracağız

Ordu'da Sahur Programında Önemli Açıklamalar

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sahur programında önemli açıklamalarda bulundu.

Birlik ve Beraberliğe Vurgu

Büyükgümüş, toplumun huzurunu hedef alan provokasyonlara karşı kararlı ve vakarlı

Hukuksuzluk ve İddialar

Büyükgümüş, Türkiye’nin son dönem gelişmeleri üzerine değerlendirmelerde bulunarak, "Her türlü demokratik geleneği ayaklar altına alan bir şahısla karşı karşıyayız," dedi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında yaptığı eleştirilerde, mahkemelere başvuruda bulunanların CHP üyeleri olduğunu vurguladı.

Hukukun Üstünlüğü ve Siyasi Davalar

Bu iddiaların siyaseten kaynağının CHP olduğunu belirten Büyükgümüş, partinin içindeki tartışmaların mahkemelere taşındığını belirtti. "Kendileri mahkemeleri bilgilendiriyor ancak şikayet ettiklerine karşı bir açıklama yapmıyorlar," ifadesini kullandı.

Gelecek İçin Duyarlılık ve İnceleme

Büyükgümüş, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ve toplumun huzurunu koruma adına gereken adımları atacaklarını tekrarladı. "Kimsenin bir taraf olmadığı, burada asıl olan milletimizin birliği ve beraberliğidir," diyerek provokasyonlara karşı duracaklarının altını çizdi.

Programda, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, ilçe belediye başkanları ve partililer de yer aldı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Ordu İl...

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir otelde düzenlenen sahur programında konuştu.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Ordu İl...

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir otelde düzenlenen sahur programında konuştu.

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