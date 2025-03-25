Ahmet Büyükgümüş: Provokasyonlara Karşı Kararlı Duracağız

Ordu'da Sahur Programında Önemli Açıklamalar
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sahur programında önemli açıklamalarda bulundu.
Birlik ve Beraberliğe Vurgu
Büyükgümüş, toplumun huzurunu hedef alan provokasyonlara karşı kararlı ve vakarlı Büyükgümüş, Türkiye’nin son dönem gelişmeleri üzerine değerlendirmelerde bulunarak, "Her türlü demokratik geleneği ayaklar altına alan bir şahısla karşı karşıyayız," dedi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında yaptığı eleştirilerde, mahkemelere başvuruda bulunanların CHP üyeleri olduğunu vurguladı. Bu iddiaların siyaseten kaynağının CHP olduğunu belirten Büyükgümüş, partinin içindeki tartışmaların mahkemelere taşındığını belirtti. "Kendileri mahkemeleri bilgilendiriyor ancak şikayet ettiklerine karşı bir açıklama yapmıyorlar," ifadesini kullandı. Büyükgümüş, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ve toplumun huzurunu koruma adına gereken adımları atacaklarını tekrarladı. "Kimsenin bir taraf olmadığı, burada asıl olan milletimizin birliği ve beraberliğidir," diyerek provokasyonlara karşı duracaklarının altını çizdi. Programda, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, ilçe belediye başkanları ve partililer de yer aldı. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir otelde düzenlenen sahur programında konuştu. AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir otelde düzenlenen sahur programında konuştu.
Hukuksuzluk ve İddialar
Hukukun Üstünlüğü ve Siyasi Davalar
Gelecek İçin Duyarlılık ve İnceleme
Büyükgümüş, Türkiye’nin son dönem gelişmeleri üzerine değerlendirmelerde bulunarak, "Her türlü demokratik geleneği ayaklar altına alan bir şahısla karşı karşıyayız," dedi. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında yaptığı eleştirilerde, mahkemelere başvuruda bulunanların CHP üyeleri olduğunu vurguladı.
Bu iddiaların siyaseten kaynağının CHP olduğunu belirten Büyükgümüş, partinin içindeki tartışmaların mahkemelere taşındığını belirtti. "Kendileri mahkemeleri bilgilendiriyor ancak şikayet ettiklerine karşı bir açıklama yapmıyorlar," ifadesini kullandı.
Büyükgümüş, gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini ve toplumun huzurunu koruma adına gereken adımları atacaklarını tekrarladı. "Kimsenin bir taraf olmadığı, burada asıl olan milletimizin birliği ve beraberliğidir," diyerek provokasyonlara karşı duracaklarının altını çizdi.
Programda, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, ilçe belediye başkanları ve partililer de yer aldı.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir otelde düzenlenen sahur programında konuştu.
AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Ordu İl Başkanlığınca kent merkezindeki bir otelde düzenlenen sahur programında konuştu.