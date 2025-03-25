Ahmet Büyükgümüş: Provokasyonlara Karşı Kararlı Duracağız

Ordu'da Sahur Programında Önemli Açıklamalar

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen sahur programında önemli açıklamalarda bulundu.

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