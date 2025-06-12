Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere Destek

5 yaşından küçük 1-2-3 çocuğu olan ailelere Bakanlık tarafından müjde verildi! Aile destek paketinin yeni yıl itibariyle sona ereceği açıklanmıştı. Ancak, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte çocuklu aileler için birçok yeni destek paketi gündeme geldi.

Yeni Destekler Geliyor!

Yapılan duyuruda, dar gelirli aileler ve özellikle yeni doğum yapmış aileler için yeni desteklerin sağlanacağı ifade edildi. Bu destekler, ailelerin bütçelerine ciddi bir katkı sağlaması bekleniyor. Başvuruları süren çocuk desteklerinin detayları ise her gün güncelleniyor.

Bütçeye Katkı Sağlayacak Ödemeler

Bakanlık, dar gelirli hanelere yönelik vermiş olduğu destekleri, bayram öncesi hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırdı. Bu ödemeler arasında yaşlı ve engelli aylıkları ile birlikte evde bakım maaşı ve sosyal ekonomik destek (SED) ödemeleri de bulunuyor.

2025 Yılında Aile Paketinin Yenilenmesi

2025 yılında sona erecek olan aile destek ödemeleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Aile Yılı çerçevesinde yeni yardımlar sunulacak. Bu yardımlar, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen çocukları ve ailelerini hedef alıyor.

İkinci Çocuk İçin Aylık 1500 TL Destek

1 Ocak 2025'ten itibaren doğan ikinci çocuk için ailelere aylık 1500 TL yardım yapılacak. Bu desteğin yanı sıra, çok çocuklu aileler de bu destekten faydalanabilecek.

Üçüncü ve Dördüncü Çocuklar İçin Ek Destekler

1 Ocak 2025’te üçüncü çocuğunu dünyaya getiren annelere 6500 TL ödeme yapılacak. Dördüncü çocuk doğumunda ise bu ödemeye ek olarak 5000 TL daha eklenerek, dört çocuklu bir ailenin hanelerine her ay toplam 11.500 TL aktarılacak.