Aile Destek Ödemeleri 2024 ne kadar oldu, kaç TL? Aile Destek Yardımına zam geldi mi, son durum ne?

2024 yılı Aile Destek Programı ödemeleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi Aile Destek Ödemeleri, asgari ücret zammına bağlı olarak güncellenecektir. İşte 2023 yılında geçerli olan Aile Destek Ödeme tutarları ve tahmini güncellemeler:





450 TL ve altı gelire sahip aileler: 2023 yılında 1.250 TL ödeme alıyordu. Asgari ücret zammıyla birlikte bu tutarın artması beklenmektedir.

450 TL üzeri - 911,15 TL aralığındaki gelire sahip aileler: 2023 yılında 1.100 TL ödeme alıyordu. Asgari ücret zammına paralel olarak bu tutarın güncellenmesi öngörülmektedir.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL aralığındaki gelire sahip aileler: 2023 yılında 950 TL ödeme alıyordu. Asgari ücret artışıyla birlikte bu miktarın revize edilmesi beklenmektedir.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az gelire sahip aileler: 2023 yılında 850 TL ödeme alıyordu. Asgari ücret zammına bağlı olarak bu tutarın artması tahmin edilmektedir.

2024 yılı Aile Destek Ödemeleri, resmi bir açıklama yapıldığında kesinlik kazanacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca, başvuru ve diğer konularda da en güncel bilgileri Bakanlık resmi kanallarından alabilirsiniz.