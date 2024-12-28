Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Niğde'deki Engelli Bakım Merkezi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde'de bulunan özel bir engelli bakım merkezindeki bazı görüntülerin güncel durumu yansıtmadığını duyurdu.

Görüntülerin Geçerliliği Hakkında Bilgilendirme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin 'engelli bakım merkezinin güncel durumunu yansıtmadığı' belirtildi. Ayrıca, bazı basın yayın organlarında bu görüntülerin yer bulması üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

Denetim ve Dezenformasyonla Mücadele Vurgusu

Açıklamada, 'Bakanlık olarak düzenli periyotlarda bakım hizmeti sunan tüm merkezleri büyük bir titizlikle denetliyoruz' ifadesine yer verildi. Ayrıca, Bakanlığın dezenformasyonla mücadele kararlılığına dikkat çekerek her platformda bu mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.