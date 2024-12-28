DOLAR
35,14 0%
EURO
36,59 0%
ALTIN
2.956,43 0%
BITCOIN
3.339.531,48 -0,02%

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Niğde'deki Engelli Bakım Merkezi Açıklaması

Bakanlık, Niğde'deki engelli bakım merkezinin görüntülerinin güncel durumu yansıtmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 22:59
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Niğde'deki Engelli Bakım Merkezi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde'de bulunan özel bir engelli bakım merkezindeki bazı görüntülerin güncel durumu yansıtmadığını duyurdu.

Görüntülerin Geçerliliği Hakkında Bilgilendirme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin 'engelli bakım merkezinin güncel durumunu yansıtmadığı' belirtildi. Ayrıca, bazı basın yayın organlarında bu görüntülerin yer bulması üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

Denetim ve Dezenformasyonla Mücadele Vurgusu

Açıklamada, 'Bakanlık olarak düzenli periyotlarda bakım hizmeti sunan tüm merkezleri büyük bir titizlikle denetliyoruz' ifadesine yer verildi. Ayrıca, Bakanlığın dezenformasyonla mücadele kararlılığına dikkat çekerek her platformda bu mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kayıp Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
2
Gündem Özeti: 29 Aralık 2024 - Önemli Gelişmeler
3
İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 6 Kez İhlal Etti
4
Körfez Ülkelerinden İsrail'e Sert Tepki: Kemal Advan Hastanesi Yakıldı
5
ODTÜ'de Filistin Temalı 'Vatan: Hafıza ile Tarih Arasında' Sergisi Açıldı
6
Bakan Tekin ve Bilal Erdoğan, 10. Genç Türkiye Forumu'nda Gençlerle Buluştu
7
Diyarbakır Barosu, Narin Güran Cinayetinde Mahkeme Kararını Değerlendirdi

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak