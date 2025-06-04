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Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Canik Belediyesi'nden yeni yapılan açıklama ile ailelere 5.000 TL destek Haziran'dan itibaren ödenecek.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 11:59
Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

2025 Aile Yılı çerçevesinde, hükümet ve belediyeler tarafından ailelere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Özellikle başvuruların ve ödemelerin başlamasıyla birlikte, bu yardımlar büyük bir öneme sahip olmaya başladı.

Hanelere 5.000 TL Destek

Samsun'un Canik ilçesinde, yeni çocuk sahibi olacak ihtiyaç sahibi ailelere yönelik güzel bir haber duyuruldu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ikamet eden ve belirlenen şartları taşıyan ailelere 5.000 TL tutarında karşılıksız maddi destek sağlanacağını açıkladı.

Aile Yılı Kapsamında 5.000 TL Destek Müjdesi

Haziran’da Başlıyor

Başkan Sandıkçı'nın yaptığı açıklamaya göre, "Ailelere 5 Bin TL Destek" projesi, 2025 yılının Haziran ayından itibaren hayata geçirilecek. Bu tarihten sonra, Canik ilçe sınırları içerisinde çocukları dünyaya gelen ve belediye tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi olma şartlarını karşılayan aileler, bu önemli maddi yardımdan yararlanabilecek.

Belediye Meclisinden Karar Çıktı

Canik Belediye Meclisi Haziran Ayı Açılış Toplantısı'nda müjdeyi bizzat veren Sandıkçı, bu kararın bölge halkını mutlu edeceğini belirtti. Aile kurumunu güçlendirmek için sosyal projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Sandıkçı, "Aile bağlarını ve aile içi iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan projelerimizle birlikte, 2025 yılının Haziran ayı itibarıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize 5.000 TL yardımda bulunacağız" dedi.

Anne Adaylarına Özel Destek

Başkan İbrahim Sandıkçı, anne adaylarına yönelik "Bebek Destek Paketi" uygulamasının da devam ettiğini duyurdu. Bu proje çerçevesinde, belediye tarafından düzenlenen "Gebe Bilgilendirme Eğitimi"ni tamamlayan tüm anne adaylarına, yeni doğan bir bebeğin temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin yer aldığı özel bir destek paketi hediye ediliyor. Sandıkçı, "Özenle hazırladığımız Bebek Destek Paketleri, yenidoğan çocukların tüm ihtiyaç ürünlerini kapsamaktadır. 2025 Aile Yılı’na özel projelerimizle ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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