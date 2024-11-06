AIPAC'ın Etkisi: ABD Siyasetindeki İsrail Destekleri ve Suikast Korkuları

AIPAC ve İsrail Destekleri

ABD'li siyasetçilerin, Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) sağladığı finansal destek ve suikast korkuları, ulusal ve uluslararası hukuk ihlallerine rağmen İsrail'e silah temin etmelerine neden olduğu öne sürülüyor. Bağımsız haber sitesi The Grayzone'un editörü Max Blumenthal, bu durumu değerlendirdi.

İsrail'in Destekçisi Olan Siyasetçiler

Blumenthal, ABD Kongresi'ne yeni katılan siyasilerin AIPAC tarafından düzenlenen ücretsiz İsrail gezileriyle karşılaştıklarını ifade ederek, "Filistin sorununa dair yeterli bilgiye sahip olmayan ve İsrail'i kutsal sayan politikacılara büyük mali destek sağlanıyor," dedi.

Silah Ticareti ve Suikast Korkuları

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, AIPAC'ın güçlü lobi etkisi nedeniyle İsrail'e silah satışını durdurmanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Blumenthal, bu siyasetçilerin çoğunun AIPAC'ın etkisi altında olduğunu dile getirdi.

ABD yasalarının ihlali

ABD'nin, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'e silah gönderme eyleminin, hem uluslararası insani hukuku hem de kendi yasalarını ihlal ettiği vurgulandı. Blumenthal, "ABD, Gazze'deki savaş suçlarına ortak olmaktadır," dedi.

İnsani Yardım ve Yanıtlar

ABD Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın Gazze'ye insani yardım girişini talep etmelerine rağmen, İsrail'in yalnızca sınırlı bir yardım geçişine izin verdiğinin altını çizen Blumenthal, ABD'nin yaptırım uygulamayacağının altını çizdi.

Washington ve Medya Üzerindeki Etkiler

Gazetecilik alanında Pentagon'un etkisi üzerine konuşan Blumenthal, Washington'daki muhabirlerin bilgi aldıkları için baskılara daha duyarlı hale geldiklerini ifade etti. Blumenthal, Dışişleri Bakanlığına yapılan eleştirilerin cevapsız kaldığını da belirtti.

Uluslararası Politikalar ve Futbolu

Blumenthal, ABD'nin BM ile uluslararası kuruluşların Gazze'ye barış güçleri göndermesine engel olduğunu ve bu durumun bölgedeki çatışmaları artırdığını savundu. "ABD'nin bu tutumu, direniş ekseninin güç kazanmasına ve çatışmaların yayılmasına neden oluyor," diye ekledi.