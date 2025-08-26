AJet Ankara‑Tiflis Uçuşları 1 Ekim'de Başlıyor

Uçuş Detayları

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Ankara‑Tiflis tarifeli uçuşlarının 1 Ekim tarihinde başlayacağını açıkladı. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AJet olarak Ankara’dan kurdukları hava köprüsüne bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Haftada 4 frekans ile gerçekleştirilecek seferlerde bilet satışlarının bugün başladığını ifade etti.

Bolat, yeni dış hat seferleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Tiflis hattıyla birlikte Ankara’yı 24 ülkede 31 şehre bağlamış oluyoruz. Ankara’dan iç ve dış hatlarda en fazla şehre ve ülkeye uçuş yapan tek hava yolu olmanın gururunu yaşıyoruz. Ekim sonunda Madrid ve Barcelona’ya başlatacağımız seferlerle Ankara’dan 25 ülke 33 şehre ulaşmış olacağız. Brüksel, Milano ve Roma'ya da seferler için çalışmalarımız devam ediyor. İş ortaklarımız olan sanayi ve ticaret odalarımızın, turizm kuruluşlarımızın lobi konusunda bize yardımcı olmalarını, bu ülkelerdeki muhatap organizasyonlar nezdinde çalışmalarını bekliyoruz. Ankara’ya sadece hava köprüsü kurmuyoruz, turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için de yoğun bir tanıtım kampanyası da yürütüyoruz. Ankara’yı bölgesinin yükselen merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz."

Ankara Plus Projesi

Bolat, Ankara ve çevre illeri yurt dışından gelecek turistler için çekim merkezi haline getirmek amacıyla başlattıkları projelere değindi ve bu vizyonun en önemli adımlarından birinin "Ankara Plus Projesi" olduğunu vurguladı.

Projenin hedeflerini açıklarken Bolat, şunları söyledi:

"Misafirlerimizin 2 gününü başkentimizde, sonraki günlerini Kapadokya’dan Konya’ya çevre illerde geçirmesini arzuluyoruz. Gastronomiden sağlık turizmine uzanan geniş bir yelpazede misafirlerimizin hizmet almasını sağlayacağız. Böylece turizmden ticarete, sağlıktan gastronomiye kadar tüm paydaşların orta ve uzun vadede kazanım elde edeceği kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyoruz."

Uluslararası Hedefler ve Tanıtım

Bolat, projenin tanıtımı için basın gezileri ve sosyal medya fenomenleriyle yoğun bir kampanya yürüttüklerini; gökyüzünde kurdukları her köprünün geleceğe açılan yeni bir kapı olduğunu belirtti.

"Tiflis, Madrid ve Barcelona için adımlar Ankara’yı dünyaya bağlama hedefleri"

Bolat, Tiflis, Madrid ve Barcelona’ya yönelik atılan adımların Ankara’yı dünyaya bağlama hedeflerinin güçlü bir göstergesi olduğunu kaydetti.