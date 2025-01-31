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AK Parti Antalya 8. Olağan Kongresi: Fatma Betül Sayan Kaya'dan Güçlü Mesajlar

AK Parti'nin Antalya 8. Olağan Kongresi'nde Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin insanlığın umudu olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:46
AK Parti Antalya 8. Olağan Kongresi: Fatma Betül Sayan Kaya'dan Güçlü Mesajlar

AK Parti Antalya 8. Olağan Kongresi

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 8. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Kaya, partinin Türkiye için önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "AK Parti ve Türkiye, insanlığın umudu olmuş bir harekettir. Bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü olmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği 'Terörsüz Türkiye' söyleminin arkasında 85 milyon kenetlenmek zorundayız," dedi.

Antalyalıların, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini hatırlatan Kaya, teşkilata verdikleri destek için teşekkür etti. Partinin her kademesindeki üyelerin birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaya ayrıca, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket eden AK Parti’nin, insanı merkezine aldığını ifade etti. Kaya, örgütün ilkeli duruşunu vurguladı ve şöyle devam etti: "Nerede bir zulüm olursa ilk sesini çıkaran, haykıran, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir liderin kadrolarıyız biz. İşte AK Parti ve Türkiye, insanlığın umudu olmuş bir harekettir. Bugün Türkiye her zamankinden daha güçlü olmak zorunda."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da partinin milletin kurduğu bir yapı olduğunu dile getirdi. Yılmaz, Türkiye'nin geçmişte gördüğü zorluklara değinerek, "AK Parti, ülkeyi 22 yılda bir baştan bir başa tarihinde görülmemiş oranda fiziksel dönüşüme tabi tuttu. Bu süreçte zihinlerdeki demokrasi anlayışını da değiştirdi," ifadelerini kullandı.

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