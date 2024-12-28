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AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde Gelecek Vizyonu Konuşuldu

AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde Efkan Ala, Türkiye'nin geleceği için çözüm odaklı politikalar vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:16
AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde Gelecek Vizyonu Konuşuldu

AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partinin geçmişteki başarılarına ve gelecekteki hedeflerine vurgu yaptı. TOFAŞ Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen kongrede Ala, "Ağır problemleri çözen AK Parti, ekonomide Türkiye'yi 3 kat büyüten AK Parti, bundan sonra önümüzdeki problemleri de çözer. Çözüp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başa Çıkan Başarılar ve Değişimler

Ala, partisinin başarılarının saymakla bitmeyeceğine dikkat çekerek, birçok ülkenin benzer başarıları elde edebilmek için büyük bedeller ödediğini ifade etti. "Eskiden okulların kapısından içeri giremeyen genç kızlarımız, bugün devletin her kademesinde görev alabiliyor. Onurlarıyla millete hizmet edebiliyorlar" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan'a Vurgu

Ala, Suriye'deki sorunların 10 yıldan fazla bir süredir devam ettiğine dikkati çekerek, "Sağlam duruşun, sağlam liderliğin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yarım asrı aşan Baas rejimi, Erdoğan'ın duruşuyla ve arkasındaki AK Parti kadrolarıyla çöküştür" şeklinde konuştu.

Geleceğe Dair Hedefler

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son bir ay içerisinde 22 devlet ve hükümet başkanıyla görüştüğünü hatırlatarak, AK Parti'nin reformlarının Türk siyasi tarihine yazıldığını dile getirdi. "Ağır problemleri çözen AK Parti, hedefleriyle Türkiye'yi buluşturacak ve bu yolda devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayiindeki İlerlemeler

Ala, Türkiye'nin terörle mücadelede insansız hava araçlarının önemine vurgu yaparak, "Bugün 6 milyardan fazla savunma sanayi ihracatıyla dünya sıralamasındayız. Bu ürünleri hem üretiyor hem ihraç ediyoruz" dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, 23 yıl önce Erdoğan'ın liderliğinde yola çıktıklarını belirterek, Bursa'nın insanlarına selamlarını iletti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Omuz omuza, gönül gönüle büyük Türkiye'yi inşa edelim" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan...

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan...

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

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