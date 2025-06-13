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AK Parti'den Enerji ve Maden Düzenlemeleri: Yeni Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

AK Parti, enerji ve maden alanlarını kapsayan yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 17:52
AK Parti'den Enerji ve Maden Düzenlemeleri: Yeni Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu

AK Parti, Enerji ve Maden Düzenlemelerini TBMM’ye Sunuldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu duyurdu. Güler, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı diledi.

Enerji ve Maden İçin Stratejik Adımlar

Güler, sunulan teklifin, Türkiye Yüzyılı'nın önemli bir parçasının enerji bağımsızlığı olduğunu vurgulayarak, enerji güvenliğinin milli egemenlik, kalkınma ve uluslararası rekabet gücü açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Teklifin, enerji arz güvenliğini artırmak, yerli ve yenilenebilir kaynakları değerlendirmek ve madencilik faaliyetlerini çevreyle uyumlu hale getirmek amacıyla hazırlandığını ifade eden Güler, bu düzenlemenin Türkiye'nin enerji ve madencilik stratejilerinde bir dönüm noktası olacağını açıkladı.

Enerji İthalatı ve Yatırımlar

Güler, 2002 yılından itibaren enerji ithalatına yaklaşık 1 trilyon dolar harcandığını ve 2022'de enerji ile madencilik alanında yapılan ithalatın 96,5 milyar dolar olduğunu aktardı. Geçtiğimiz yıl bu rakamın 65,6 milyar dolara gerilediğini belirtti.

“Madencilik faaliyetlerinde çevresel yükümlülükleri netleştiriyor, ruhsat uzatımları üretim taahhütlerine bağlanmaktadır,” diyen Güler, belirlenen oranda üretim yapılmadığında ruhsatların iptal edileceğini vurguladı.

İzin Süreçlerinde Hızlandırma

Güler, yeni teklifle birlikte enerji ve madencilik sektörlerinde %42-48 olan ortalama izin süreçlerinin 30 ayya indirilmesi hedeflendiğini belirtti. Yatırım teminatının zorunlu hale getirilmesiyle, sadece kağıt üzerinde ruhsat almak isteyenlerin önüne geçileceğini ifade etti.

Karadeniz ve Gabar'daki Önemli Keşifler

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp üretim yapıldığını ve 2028 hedefinin günde 40 milyon metreküp olduğunu hatırlatan Güler, bu üretimden dört milyon hanenin faydalandığını belirtti.

Güler, Gabar bölgesindeki petrol keşfini de anarak, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin önemine dikkat çekti. Yatırım süreçlerini hızlandıracak düzenlemeler için de bürokrasinin azaltılacağını sözlerine ekledi.

Trafik Güvenliği ve ÇED Düzenlemeleri

Güler, trafik cezalarının artırılmasıyla ilgili düzenlemelere de değinerek, amaçlarının vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti. ÇED düzenlemelerinin ise varlığının korunarak netleştirileceğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya (solda) ve...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya (solda) ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu (sağda) ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Güler, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya (solda) ve...

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (ortada), Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya (solda) ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu (sağda) ile Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Güler, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

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