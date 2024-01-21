AK Parti'den istifa etmişti! İşte Enver Yılmaz'ın yeni partisi ve ilk sözleri

Ordu'nun eski Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 2018'de AK Parti'den istifa etmiş ve ardından İYİ Parti'ye katılmıştı. Yılmaz, İYİ Parti'de Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tercih edilmişti. Bu önemli geçiş, Ordu siyasetinde dikkat çeken gelişmelerden biri olmuştu.



Enver Yılmaz'ın İYİ Parti'ye katılım töreni, parti üst düzey yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yılmaz'ın partilerine katılımının önemine vurgu yaparak, "Partimize katılımı öncelikle bize güç vermiştir. Yerel yönetimlerde deneyimli isimlerin partimize katılması, İYİ Parti'nin büyümesine ve güçlenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.





Enver Yılmaz da konuşmasında, Ordu halkının özlemi olduğunu ve İYİ Parti çatısı altında bu özleme cevap vermek istediğini ifade etti. Yerel seçimlerde başarı elde etme hedefiyle İYİ Parti rozetiyle sahalara çıkan Yılmaz, hemşerilerinden destek istedi.

Yılmaz konuşmasında; “Bu saat itibari ile artık biz de İYİ Partiliyiz. Sizlerin aranızda olmaktan ben de memnunum. İnşallah bu önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde hem İYİ Parti hem ay yıldızlı rozetimizi mahcup etmeyecek sonuçla birlikte bir zafer ile karşınıza gelmek istiyorum. Biz de o irade var, millette o inanç var. O irade ve inancı parti olarak hep beraber bir araya getirdiğimizde inşallah sonuç alınacaktır. Ordu, 5,5 yıl aradan sonra bizleri özlemiş. Siz beni çağırdınız, biz de geldik. Bu kardeşinize sahip çıkacağınıza dair hiçbir tereddüdüm yok. Parti değiştirmek bizim gibi ideolojik kimliği olan bir jenerasyonda epey bir zordur. Fakat gelinen nokta itibari ile altını çizeceğim 3 tane kelimemiz var Memleketimizin birliği için, vatanımız için, bayrağımız için ortak paydada buluştuk. O paydanın da adresi şu an burada bulunduğum İYİ Parti’dir. Ben sizleri mahcup etmeyeceğim” dedi.