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AK Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu: Efkan Ala'nın Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye hedefi için istişarelerde bulunduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 22:40
AK Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu: Efkan Ala'nın Mesajı

AK Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ala, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milletvekilleriyle birlikte istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Ortak Akıl ve Kararlılıkla Geleceğe Yönelik Adımlar

Sosyal medya hesabından toplantıya dair paylaşımda bulunan Ala, "Ortak akıl ve kararlılıkla geleceğe yönelik adımlarımızı güçlendiriyoruz" ifadesini kullandı. Kızılcahamam'da gerçekleştirilen bu toplantı, AK Parti'nin istikrarlı büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda atılan adımların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ala, toplantıdan paylaşım yaptığı fotoğraflarla bu sürecin görsel bir tasvirini de sundu. "Partimizin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında, milletvekillerimizle birlikte terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda istişarelerde bulunuyoruz" diyen Ala, hedeflerinin gelecek için daha güvenli bir Türkiye oluşturmak olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme...

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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