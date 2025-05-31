AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir'de 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Önemli Açıklamalar

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, İzmir'de düzenlenen bir etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. İnan, "Milletimiz iradeyi gösterdi ve 'terörsüz Türkiye'yi bir başarı limanına kavuşturuyoruz. Bu nedenle meselenin asıl kahramanı milletimizdir." ifadelerini kullandı.

Ege Şanlıurfa Federasyonu tarafından Düzenlenen Etkinlik

İnan, yaptığı konuşmada, İzmir'in sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek için çalıştıklarını vurguladı. Türkiye'nin geleceğinin daha aydınlık olacağına olan inancını dile getiren İnan, "İnşallah torunlarımızla ve hemşerilerimizle çok daha güzel günlere ülke olarak yaklaştık. Türkiye'de 50-60 yıllık terör sorununu çözecek büyük bir huzur ortamını inşa ettik." şeklinde konuştu.

İnan, şu ifadeleri kullandı: "Biz sorunları torunlara bırakmamayı amaç edindik. O nedenle emin olun ki İzmir'de nasıl sevgi, saygı, hürmet, muhabbet ortamı varsa, bugün Diyarbakır, Siverek, Viranşehir, Şırnak, Van ve Mardin sokaklarında da aynı huzur var."

Terörü Bitirme Hedefi

İnan, AK Parti'nin terörü bitirme hayaliyle yol aldığını belirterek, "Milletimizin bizlerin arkasında duran o büyük desteği olmasaydı, bu hayal başarılamazdı. Milletimiz iradeyi gösterdi ve terörsüz Türkiye'yi bir başarı limanına kavuşturuyoruz." dedi. İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle meselenin asıl kahramanı milletimizdir. Bizler de milletin partisi olarak her zaman 'milletimiz için ne yapabiliriz' diye çabalıyoruz."

Federasyon Başkanı'ndan Teşekkür

Etkinlikte Ege Şanlıurfa Federasyonu Başkanı İhsan Yılmazoğlu da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katılımından dolayı İnan'a teşekkür etti. İzmir'de yaşayan çok sayıda Şanlıurfalı, etkinliğe katılım gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan (sağ 1), Ege Şanlıurfa Federasyonu tarafından Bornova ilçesinde bir tesiste düzenlenen "Hemşeri Buluşması" etkinliğine katıldı. İnan, burada dernek üyeleriyle selamlaştı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan (sağ 1), Ege Şanlıurfa Federasyonu tarafından Bornova ilçesinde bir tesiste düzenlenen "Hemşeri Buluşması" etkinliğine katıldı. İnan, burada dernek üyeleriyle selamlaştı.