AK Parti Kadın Kolları Ramazan'da 4,5 Milyon Kişiye Ulaştı

AK Parti Kadın Kolları Ramazan Faaliyetleriyle 4,5 Milyon Kişiye Ulaştı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, ramazan faaliyetleri kapsamında 4,5 milyon kişiye ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuba Işık Ercan, bu başarıyı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda duyurdu.

Hizmet Anlayışıyla Sahaya İndiler

Kadın kolları teşkilatı, birlik ve dayanışma ruhuyla 81 ilde sahada aktif bir rol üstlendi. Teşkilat mensuplarının organize ettiği programlar sayesinde Türkiye genelinde 4,5 milyon kişiye ulaşıldı.

Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı

Ramazan boyunca gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Kardeşlik İftarı etkinlikleri, ülkenin dört bir yanında büyük bir katılımla düzenlendi. Özellikle depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere tüm bölgelerde teşkilat toplantıları ve ziyaretler gerçekleştirildi.

Dayanışma İçinde Olundu

Şehit yakınları, yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışma içinde olundu. Sokak iftarlarından müşahit ve sandık kurulu üyeleriyle yapılan buluşmalara kadar çeşitlenen organizasyonlarla farklı kitlelere ulaşmayı başardılar.