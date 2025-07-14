AK Parti Konya'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması: 15 Temmuz'un Ateşi Meşale Olacak

AK Parti Konya'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması

AK Parti Konya İl Başkanlığı, 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair dikkat çekici bir açıklama yaptı. Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Anadolu'nun asırlardır birliğin sarsılmaz kalesi ve barışın meşalesi olduğunu belirtti.

Yeni Bir Şafak İçin Mücadele

Özgökçen, 'Terörsüz Türkiye' ufkunda yeni bir şafağa yelken açıldığını ifade ederek, “3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde, terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik.” dedi.

Konuşmasında, terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini engellemek adına alınan tedbirleri de hatırlatan Özgökçen, birlik ve kardeşlik adına tarihi adımlar atıldığını söyledi.

Zaferle Taçlanan Mücadele

Reformlar, diplomasi ve savunma sanayisindeki atılımlar sonucunda terörle mücadelenin büyük mesafeler katettiğini vurgulayan Özgökçen, yurt dışında da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü açıkladı.

Özgökçen, terörle mücadelenin nihayet zaferle taçlandığını belirterek, “Bu hafta, Konya'nın her sokağında, şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle kucaklaşacağız.” dedi. Ülkenin birliği ve kardeşliği için durmaksızın çalışacaklarını ifade etti.

15 Temmuz'un Anlamı

Yarın, 15 Temmuz'un yıl dönümünü kutlayacaklarını anımsatan Özgökçen, o karanlık gecede Mevlana Meydanı’nda ve sokaklarda haykıran hemşerilerin destan yazdığını belirtti. “15 Temmuz, milletimizin çelikten iradesinin, sarsılmaz kardeşliğinin zaferidir.” diyerek, 15 Temmuz ruhuyla 'Terörsüz Türkiye'nin şafağında bir arada olduklarını ifade etti.

Özgökçen, “15 Temmuz'un ateşi, bugün 'Terörsüz Türkiye'nin meşalesini yakıyor. Bu meşale, Konya'dan yükselerek tüm Türkiye'yi aydınlatacak.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasından dolayı basın toplantısı düzenledi. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen (ortada), parti binasında düzenlediği toplantıda açıklama yaptı.

AK Parti Konya İl Başkanlığınca, Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasından dolayı basın toplantısı düzenledi. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen (ortada), parti binasında düzenlediği toplantıda açıklama yaptı.