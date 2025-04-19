AK Parti'nin Destek Eli: Fatma Betül Sayan Kaya ve Barış Alper Yılmaz, Van'daki Kas Hastası Kardeşlerle Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Galatasaraylı Futbolcu, Van'daki Kardeşlere Moral Verdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Van'da kas hastası üç kardeş ile bir araya gelerek moral bulmalarına katkıda bulundu.
Kardeşlerin Görüşmesi İçin Ekran Kuruldu
AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan ve yönetimi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan kas hastası Ruken (16), Muhammed Nasır (15) ve Nafiye Olgun'u (14) ziyaret etti. Nafiye, Galatasaray taraftarı olması nedeniyle Galatasaray ve Bodrum FK maçını izlemek için evde ekran kuruldu.
Görüntülü Görüşme ve Destek Sözleri
Kaya, Galatasaray forması hediye edilen Nafiye ve kardeşleriyle cep telefonundan görüntülü görüştü. Çocuklarla samimi bir şekilde sohbet eden Kaya, “Her zaman yanınızdayız” sözleriyle destek olacağını ifade etti. Ayrıca, Nafiye’ye maç hakkında düşündüklerini sorarak, Muhammed Nasır ve Ruken’i Beşiktaş maçını izlemek üzere götüreceğini belirtti.
Galatasaraylı Yıldız, Çocuklarla Canlı Bağlantı Kurdu
Daha sonra, Barış Alper Yılmaz kurulan ekrandan çocuklarla selamlaşıp, maçın oynandığı stadyumu gösterdi. Görüşmenin ardından, İlçe Başkanı Kanan yaptığı açıklamada: “Çocuklarımız, Galatasaray oyuncularıyla konuşma fırsatı buldu. Ailelerinin ihtiyaçlarını karşıladık” Baba Şerafettin Olgun da Kaya ve AK Partili yöneticilere şükranlarını iletti. Olgun, “Çocuklarımın kas hastalığı var. Yıllardır onların yanındayız. Nafiye, Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz’ı çok seviyor” dedi. Nafiye Olgun ise, “Küçüklüğümden beri Galatasaray'ı çok seviyorum. Sayın Kaya, futbolcularla konuşma isteğimi kırmadı. Çok mutluyum.” şeklinde duygularını paylaştı. AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan ve yönetimi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan kas hastası Ruken (16), Muhammed Nasır (15) ve Nafiye Olgun'u (14) ziyaret etti. AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan ve yönetimi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan kas hastası Ruken (16), Muhammed Nasır (15) ve Nafiye Olgun'u (14) ziyaret etti.
Aile Minikler İçin Teşekkürlerini İletiyor
Nafiye’den Mutluluk Dolu Sözler
Baba Şerafettin Olgun da Kaya ve AK Partili yöneticilere şükranlarını iletti. Olgun, “Çocuklarımın kas hastalığı var. Yıllardır onların yanındayız. Nafiye, Galatasaraylı oyuncu Barış Alper Yılmaz’ı çok seviyor” dedi.
Nafiye Olgun ise, “Küçüklüğümden beri Galatasaray'ı çok seviyorum. Sayın Kaya, futbolcularla konuşma isteğimi kırmadı. Çok mutluyum.” şeklinde duygularını paylaştı.
AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan ve yönetimi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan kas hastası Ruken (16), Muhammed Nasır (15) ve Nafiye Olgun'u (14) ziyaret etti.
AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan ve yönetimi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan kas hastası Ruken (16), Muhammed Nasır (15) ve Nafiye Olgun'u (14) ziyaret etti.