AK Parti'nin Destek Eli: Fatma Betül Sayan Kaya ve Barış Alper Yılmaz, Van'daki Kas Hastası Kardeşlerle Görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Galatasaraylı Futbolcu, Van'daki Kardeşlere Moral Verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Van'da kas hastası üç kardeş ile bir araya gelerek moral bulmalarına katkıda bulundu.

Kardeşlerin Görüşmesi İçin Ekran Kuruldu

AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan ve yönetimi, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan kas hastası Ruken (16), Muhammed Nasır (15) ve Nafiye Olgun'u (14) ziyaret etti. Nafiye, Galatasaray taraftarı olması nedeniyle Galatasaray ve Bodrum FK maçını izlemek için evde ekran kuruldu.

Görüntülü Görüşme ve Destek Sözleri

Kaya, Galatasaray forması hediye edilen Nafiye ve kardeşleriyle cep telefonundan görüntülü görüştü. Çocuklarla samimi bir şekilde sohbet eden Kaya, “Her zaman yanınızdayız” sözleriyle destek olacağını ifade etti. Ayrıca, Nafiye’ye maç hakkında düşündüklerini sorarak, Muhammed Nasır ve Ruken’i Beşiktaş maçını izlemek üzere götüreceğini belirtti.

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