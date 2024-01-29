AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları açıklandı

AK Parti'de yerel seçim çalışmaları devam ederken İzmir ilçelerinin belediye başkan adayları netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart günü yapılacak olan seçimde yarışacak adayları açıkladı. MHP'li adaylar 5 ilçede desteklenecek. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Detaylar haberimizde..

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları açıklandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Belediye Başkanı adayları arasında Halkapınar Arena'da düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Geçen hafta İstanbul ve Ankara ilçeleri için aday açıklayan Erdoğan, bugün İzmir ilçeleri için adayları açıkladı. Erdoğan, yarın Eskişehir'de aday tanıtım toplantısına katılım gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de gerçekleştirdiği toplantısı sırasında yaptığı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerime başlarken, bu sabah yaşadığımız 5,1 büyüklüğündeki depremden tüm İzmir halkına acil şifalar diliyorum. Cumhur İttifakı olarak bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kardeşimizden sonra ilçelerimizdeki adayları ortaklaşa açıklıyoruz.

Hedefimiz 31 Mart'ta aday seçim sürecini tamamlayıp tüm zamanımızı ve enerjimizi oy kullanmaya kullanmak.

Kentli adaylarımız geliştirecekleri vizyon projelerini duyurmaya başladı. Şehirlerimizin çehresini değiştirerek, 30 yıl önce şehir yönetimlerinden aldığımız hizmetlere olan güveni bu güne geri getirdik. Türkiye'de şehirlerin belediye başkanları olarak yıllarını sadece görünüş ve algılarla harcadığı dönem bitti.

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

"BAŞKANLARININ GÖZLERİ BAŞKA YERDE OLMAYACAK”

Ulaşım, su, atık su, çevre ve sosyal destek konularında ülkemizle yarışan metropollerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Her durumda ve her yerde halkımızın yanında olacak, şehrine hizmet edecek bir başkan ve bir belediye başkanıyla bunu başarabiliriz.

Adaylarımız belediyede oturanlardan değil, gözü, yüreği başka yerde olanlardan olacak. Misyonumuz, vatandaşlarımıza hak ettikleri ürün ve hizmetleri sağlayamayan belediye başkanlarını sorumlu tutmaktır. Bu günleri hiçbir işbirlikçimizi kayıtsız bırakmayacak şekilde değerlendireceğiz. Adaylarımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle sahada olacağız, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız.

"MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

Düşmanın topraklarımızdan sürülüp İzmir'de denize atılmasıyla mücadelemiz bitmiyor. Emperyal güçler her zaman kendilerini destekleyecek tamamlayıcılar ve ortaklar bulmuşlardır. Rol oyuncuları, bazıları kasıtlı olarak, bazıları ise kasıtsız olarak, hikayeden önce gereken puanları aldılar. Ülkemiz, başta İzmir'i seven merhum Menderes olmak üzere insanlarının anısını kalbinin en kıymetli köşesine yerleştirmiştir.

AKP Parti böyle bir dönemden sonra ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendi. 1970'lerdeki ideolojik savaşlardan, 1980'lerdeki darbelerden ve 1990'lardaki istikrarsızlıklardan bunalan ülkemiz, 2002'de AKP partisini tek başına iktidara getirerek biraz durmak istedi.

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Hükümetimizin ilk dönemi sadece verilen sözleri yerine getirmeye değil, aynı zamanda gözetleme güçleriyle mücadeleye de adanmıştır. Daha sonra FETÖ ve PKK, ülkenin bütünlüğünü bozmak, devletimizi ele geçirmek için devreye sokuldu. Biz bu alçak saldırılardan göğüslerimizi koruduk ve bu küstah baskınların önüne geçtik. Demokratik ilerleme ve kalkınma çabaları elde ettik.

Tüm bu süreçte 17 kez ülkemizin karşısına çıktık. Her biri tarihi bir sınav olan seçimlerin hepsini başarıyla atlattık. Şimdi 18. seçimimize hazırlanmaktayız. Milletimizin desteği ile bu seçimleri gerçekleştirmeyi başaracağız ve Türk asrına doğru ilerlemeyi hızlandıracağız.

Türkiye'nin artan gücü nedeniyle dünyada yaşanan hiçbir soruna göz yumamayız. Rusya-Ukrayna savaşını barışçıl bir şekilde sona erdirmek için neden çabaladığımız konusunda gerçek var. Orta Asya'dan Güney Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya uzanan geniş ilişkiler ağının arkasında bu gerçek yatmaktadır. Filistin katliamlarına verdiğimiz en güçlü tepkinin arkasında da aynı gerçek yatıyor.

İSRAİL'E ÇAĞRI!

Uluslararası Adalet Divanı tarafından dün alınan kararda 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızla çelişiyor. İsrail'i yeniden uluslararası toplumun sesine kulak vermeye ve katliamlara son vermeye çağırıyoruz.

Türkiye'nin yalnızca kendi topraklarından oluşan büyük bir güç olmadığını hâlâ anlayamayanlar var. Kendi topraklarımızla sınırlı kalsak 40'tan fazla kez bizi bu coğrafyanın dışında tutacaklar. Aksini iddia eden, bu ülkenin içe dönük olmasını isteyen ya ihanete uğramıştır, ya zavallıdır ya da dikkatsizdir. Kimsenin ne söylediğine değil, ülkemizin ne istediğine bakacağız.

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

“İZMİR KÖRFEZİNİN DURUMU NEDİR? "

Türk asrının inşasına da aynı anlayışla devam edeceğiz. İzmir'in bu süreçte bize vereceği desteğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İzmir halkıyla aramıza kimseyi sokmadık, koymayacağız. Ne İzmirli olmak ne de İzmirli olmak kimsenin münhasır hakkına ait değildir. Çalışmak ve hizmet etmek yerine sömürme peşinde koşanların amacı İzmir halkına yaptıkları ihaneti ve yolsuzluğu örtbas etmektir.

İzmir Körfezi'nin durumu nedir? Kokudan çıkamıyoruz. İstanbul'un Haliç'i böyle görünüyor. Haliç'i bu pis yerden kurtardık. Mevcut kişi göreve gelir ve Haliç eski haline dönmeye başlar. İzmir'de yerleşim alanlarının, sokakların durumu ortada. Körfezin kokusunu gidermeye, bu kokuyu yok etmeye çalışanların bu şehre sunacakları hiçbir şey yok.

Biz İzmir'in efendisi değil, hizmetkarı olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla Konak Tüneli'ni açtık ve bu anlayışla depreme dayanıklı mahalleler inşa ettik. Darbelerle övünmekten, ecdadımıza, milletimizin değerlerine küfretmeye kadar her türlü utancı içeriyorlar. Utançlarını Atatürk'ün suretinde gizleyebileceklerini zannedenler, 31 Mart'ta önemli bir ders alacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek isimlerini duyurdu.

AK PARTİ'NİN İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Gaziemir - Deniz Doğan

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Foça - Taner Acar (MHP)

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Dikili - Sema Akıncı (MHP)

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Çiğli - Murat Gökçekaya

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Çeşme - Esat Tanık (MHP)

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Buca - Adnan Öztekin

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Bornova - Cevdet Çayır

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Beydağ - Hüseyin Ay

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Bergama - Sadık Doğruer

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Bayraklı - Bilal Kırkıpınar

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Bayındır - Uğur Demirezen

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Aliağa - Serkan Acar (MHP)

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Karaburun - Eyüp Kaykaç

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Kemalpaşa - Galip Atar

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Kınık -Sami Mollaahmet

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Menderes - Sinan Akdeniz

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Ödemiş - Ali Hadim

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Urla - Tarkan Bakırlı

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Torbalı - Özgür Erman Çağlar

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Tire - Arif Demirkıran (MHP)

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Selçuk - Zeynel Bakıcı

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Seferihisar Ahmet Aydın

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Balçova - Erol Eroğlu

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Narlıdere - Murat Sarman

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Menemen - Aydın Pehlivan

AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları

Kiraz - Saliha Özçınar Kutlu

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