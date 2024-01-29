AK Parti'nin İzmir ilçe başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Belediye Başkanı adayları arasında Halkapınar Arena'da düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulundu. Geçen hafta İstanbul ve Ankara ilçeleri için aday açıklayan Erdoğan, bugün İzmir ilçeleri için adayları açıkladı. Erdoğan, yarın Eskişehir'de aday tanıtım toplantısına katılım gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'de gerçekleştirdiği toplantısı sırasında yaptığı açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Sözlerime başlarken, bu sabah yaşadığımız 5,1 büyüklüğündeki depremden tüm İzmir halkına acil şifalar diliyorum. Cumhur İttifakı olarak bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kardeşimizden sonra ilçelerimizdeki adayları ortaklaşa açıklıyoruz.

Hedefimiz 31 Mart'ta aday seçim sürecini tamamlayıp tüm zamanımızı ve enerjimizi oy kullanmaya kullanmak.

Kentli adaylarımız geliştirecekleri vizyon projelerini duyurmaya başladı. Şehirlerimizin çehresini değiştirerek, 30 yıl önce şehir yönetimlerinden aldığımız hizmetlere olan güveni bu güne geri getirdik. Türkiye'de şehirlerin belediye başkanları olarak yıllarını sadece görünüş ve algılarla harcadığı dönem bitti.





"BAŞKANLARININ GÖZLERİ BAŞKA YERDE OLMAYACAK”

Ulaşım, su, atık su, çevre ve sosyal destek konularında ülkemizle yarışan metropollerle geleceğin Türkiye'sine yürüyelim. Her durumda ve her yerde halkımızın yanında olacak, şehrine hizmet edecek bir başkan ve bir belediye başkanıyla bunu başarabiliriz.

Adaylarımız belediyede oturanlardan değil, gözü, yüreği başka yerde olanlardan olacak. Misyonumuz, vatandaşlarımıza hak ettikleri ürün ve hizmetleri sağlayamayan belediye başkanlarını sorumlu tutmaktır. Bu günleri hiçbir işbirlikçimizi kayıtsız bırakmayacak şekilde değerlendireceğiz. Adaylarımızla, teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle sahada olacağız, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız.

"MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

Düşmanın topraklarımızdan sürülüp İzmir'de denize atılmasıyla mücadelemiz bitmiyor. Emperyal güçler her zaman kendilerini destekleyecek tamamlayıcılar ve ortaklar bulmuşlardır. Rol oyuncuları, bazıları kasıtlı olarak, bazıları ise kasıtsız olarak, hikayeden önce gereken puanları aldılar. Ülkemiz, başta İzmir'i seven merhum Menderes olmak üzere insanlarının anısını kalbinin en kıymetli köşesine yerleştirmiştir.

AKP Parti böyle bir dönemden sonra ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendi. 1970'lerdeki ideolojik savaşlardan, 1980'lerdeki darbelerden ve 1990'lardaki istikrarsızlıklardan bunalan ülkemiz, 2002'de AKP partisini tek başına iktidara getirerek biraz durmak istedi.





Hükümetimizin ilk dönemi sadece verilen sözleri yerine getirmeye değil, aynı zamanda gözetleme güçleriyle mücadeleye de adanmıştır. Daha sonra FETÖ ve PKK, ülkenin bütünlüğünü bozmak, devletimizi ele geçirmek için devreye sokuldu. Biz bu alçak saldırılardan göğüslerimizi koruduk ve bu küstah baskınların önüne geçtik. Demokratik ilerleme ve kalkınma çabaları elde ettik.

Tüm bu süreçte 17 kez ülkemizin karşısına çıktık. Her biri tarihi bir sınav olan seçimlerin hepsini başarıyla atlattık. Şimdi 18. seçimimize hazırlanmaktayız. Milletimizin desteği ile bu seçimleri gerçekleştirmeyi başaracağız ve Türk asrına doğru ilerlemeyi hızlandıracağız.

Türkiye'nin artan gücü nedeniyle dünyada yaşanan hiçbir soruna göz yumamayız. Rusya-Ukrayna savaşını barışçıl bir şekilde sona erdirmek için neden çabaladığımız konusunda gerçek var. Orta Asya'dan Güney Asya'ya, Avrupa'dan Afrika'ya uzanan geniş ilişkiler ağının arkasında bu gerçek yatmaktadır. Filistin katliamlarına verdiğimiz en güçlü tepkinin arkasında da aynı gerçek yatıyor.

İSRAİL'E ÇAĞRI!

Uluslararası Adalet Divanı tarafından dün alınan kararda 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızla çelişiyor. İsrail'i yeniden uluslararası toplumun sesine kulak vermeye ve katliamlara son vermeye çağırıyoruz.

Türkiye'nin yalnızca kendi topraklarından oluşan büyük bir güç olmadığını hâlâ anlayamayanlar var. Kendi topraklarımızla sınırlı kalsak 40'tan fazla kez bizi bu coğrafyanın dışında tutacaklar. Aksini iddia eden, bu ülkenin içe dönük olmasını isteyen ya ihanete uğramıştır, ya zavallıdır ya da dikkatsizdir. Kimsenin ne söylediğine değil, ülkemizin ne istediğine bakacağız.





“İZMİR KÖRFEZİNİN DURUMU NEDİR? "

Türk asrının inşasına da aynı anlayışla devam edeceğiz. İzmir'in bu süreçte bize vereceği desteğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. İzmir halkıyla aramıza kimseyi sokmadık, koymayacağız. Ne İzmirli olmak ne de İzmirli olmak kimsenin münhasır hakkına ait değildir. Çalışmak ve hizmet etmek yerine sömürme peşinde koşanların amacı İzmir halkına yaptıkları ihaneti ve yolsuzluğu örtbas etmektir.

İzmir Körfezi'nin durumu nedir? Kokudan çıkamıyoruz. İstanbul'un Haliç'i böyle görünüyor. Haliç'i bu pis yerden kurtardık. Mevcut kişi göreve gelir ve Haliç eski haline dönmeye başlar. İzmir'de yerleşim alanlarının, sokakların durumu ortada. Körfezin kokusunu gidermeye, bu kokuyu yok etmeye çalışanların bu şehre sunacakları hiçbir şey yok.

Biz İzmir'in efendisi değil, hizmetkarı olmayı hedefliyoruz. Bu anlayışla Konak Tüneli'ni açtık ve bu anlayışla depreme dayanıklı mahalleler inşa ettik. Darbelerle övünmekten, ecdadımıza, milletimizin değerlerine küfretmeye kadar her türlü utancı içeriyorlar. Utançlarını Atatürk'ün suretinde gizleyebileceklerini zannedenler, 31 Mart'ta önemli bir ders alacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladıktan sonra İzmir'in ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet ederek isimlerini duyurdu.

AK PARTİ'NİN İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI;





Karabağlar - Mehmet Sadık Tunç





Güzelbahçe - Gümüş Saime Bucaklıoğlu





Gaziemir - Deniz Doğan





Foça - Taner Acar (MHP)





Dikili - Sema Akıncı (MHP)





Çiğli - Murat Gökçekaya





Çeşme - Esat Tanık (MHP)





Buca - Adnan Öztekin





Bornova - Cevdet Çayır





Beydağ - Hüseyin Ay





Bergama - Sadık Doğruer





Bayraklı - Bilal Kırkıpınar





Bayındır - Uğur Demirezen





Aliağa - Serkan Acar (MHP)





Karşıyaka - İsmail Çiftçioğlu





Karaburun - Eyüp Kaykaç





Kemalpaşa - Galip Atar





Konak - Ceyda Bölünmez Çankırı





Kınık -Sami Mollaahmet





Menderes - Sinan Akdeniz





Ödemiş - Ali Hadim





Urla - Tarkan Bakırlı





Torbalı - Özgür Erman Çağlar





Tire - Arif Demirkıran (MHP)





Selçuk - Zeynel Bakıcı





Seferihisar Ahmet Aydın





Balçova - Erol Eroğlu





Narlıdere - Murat Sarman





Menemen - Aydın Pehlivan





Kiraz - Saliha Özçınar Kutlu