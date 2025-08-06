AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' Buluşmaları 8 Ağustos'ta Başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partinin bu hafta itibarıyla 'Türkiye Yüzyılı' buluşmalarına başlayacağını duyurdu. Büyükgümüş, bu programın önemli başlıklarından birinin terörsüz Türkiye sürecine dair gelişmelerin halkla paylaşılması olacağını belirtti.

Buluşmaların Detayları

Büyükgümüş, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak olan buluşmalarla ilgili düzenlenen basın toplantısında, 3 Kasım 2002'den bu yana kazandırılan projelerin doğrudan halkla paylaşılacağını ifade etti. Bu çerçevede, ağırlıklı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonunun anlatılacağı bir program serisinin Ağustos ve Eylül aylarında 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirileceğini vurguladı.

'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' Teması

Büyükgümüş, ''Hep Birlikte Güçlü Türkiye'' başlığı altında, yorumlanması gereken bir süreçte bulunduklarını kaydederek, tüm siyasi aktörlerle ve teşkilatlarla birlikte hareket edeceklerini açıkladı. ''Bu başlık bizim için sadece bir çağrı değil, toplumun ortak iradesinin bir yansımasıdır,” dedi.

Kapanış Etkinliği İstanbul'da

Programın sonunda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul'da bir kapanış etkinliği düzenlenecek. Büyükgümüş, burada sivil toplum temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geleceklerini belirtirken, Türkiye'nin gündeminde yer alan konulara da değineceklerini söyledi.

Enflasyon ve Ekonomik Gelişmeler

Büyükgümüş, buluşmalardaki önceliklerinin enflasyon ile mücadele ve refah artışı olduğunu vurguladı. Ekonomi yönetiminin bu konuda harekete geçtiğini belirten Büyükgümüş, teşkilatların ilerleyecekleri başlıkları halka aktaracaklarını ifade etti.

Sosyal Başlıklar ve Aile Yılı

Büyükgümüş, ayrıca bu yıl ilan edilen Aile Yılı ve nüfus politikaları gibi sosyal başlıkların da değerlendirileceğini aktardı. Bulunan ortak paydalara dikkat çeken Büyükgümüş, AK Parti’nin güçlü Türkiye hedefinin sadece ekonomik değil, sosyal yönleriyle de ele alınacağını söyledi.

Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Özel Mektup

Büyükgümüş, buluşmalar sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere özel bir mektup göndereceğini belirtti. Bu süreçte terörsüz Türkiye vurgusunun altını çizeceklerini ifade etti.

MHP ile Ortak Çalışmalar

Büyükgümüş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ortak çalışmalar konusunda bilgi verirken, yaz aylarında milletle buluşmanın önemine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde iki partinin ortak etkinlikler düzenleyip düzenlemeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

AK Parti'nin Kuruluş Yıl Dönümü

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, partinin 14 Ağustos'taki 24. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin de coşku içinde geçeceğini belirterek, büyük bir katılımla bir organizasyon gerçekleştireceklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına ilişkin basın toplantısı düzenledi.