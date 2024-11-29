AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü Mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Önemli Mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde önemli bir mesaj paylaştı. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin halkıyla dayanışmanın, insanlığın yüce değerlerine bağlılık demek olduğunu" belirtti.

Dayanışma ve İnsanlık Değerleri

Mesajında, Filistin halkının yanında olduklarını bir kez daha ifade eden Çelik, "Bugün Filistin halkıyla dayanışma, insanlığın yüce değerlerine bağlılık demektir. Filistin halkına soykırım uygulayanlar, tüm insanlığın düşmanıdır. Filistin halkından yana olmak, insanlıktan yana olmaktır" diye ekledi.

Bu açıklamalar, uluslararası kamuoyunda Filistin meselesine olan duyarlılığı ve dayanışma çağrısının önemini tekrar hatırlatırken, daha geniş bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.