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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM Gerilimine Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'de yaşanan gerginliği ‘barbarlık’ olarak nitelendirerek sert bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:03
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TBMM Gerilimine Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sert Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'de yaşanan gerginliğe ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu. Çelik, bazı CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yapılan saldırının barbarlık olduğunu belirterek, bu davranışı lanetledi.

‘Mecliste Eşkıyalık Kabul Edilemez’

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mecliste eşkıyalık kabul edilemez.” diyerek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri başlamadan önceki gerginliğe dikkat çekti.

Konuşmasında şu ifadelere yer veren Çelik, “Barbarlıkla siyasi mücadele konusunda tecrübemiz yüksektir. Bu mücadeleyi en net şekilde vereceğiz.” dedi.

Barbarlık ve Eşkıyalıktan Hesap Sorulacak

Çelik, bu tür barbarlık ve eşkıyalığa yönelik hukuki ve siyasi cevapların her zeminde alınacağını vurgulayarak, “CHP bu saldırı karşısında gereğini yapmalıdır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Barbarlığın gereğini yapmayanların demokrasiden bahsetmesi de normalleşmeden bahsetmesi de yalan muamelesi görecektir.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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