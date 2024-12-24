AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Balıkesir Patlamasıyla İlgili Başsağlığı Mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başsağlığı Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki patlayıcı üreten fabrikada gerçekleşen patlama nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Acı İçinde Bir Mesaj

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok üzgünüz. Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bu olay, bölgedeki halkta derin bir üzüntü ve tedirginlik yaratırken, yetkililer olayla ilgili incelemeleri sürdürüyor.