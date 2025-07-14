AK Parti Teşkilatları Trakya'da 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması Yaptı

AK Parti Teşkilatlarından Tarihi Açıklama
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan AK Parti teşkilatları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenledi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt ve Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, yapılan açıklamada Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör belasından kurtuluş sürecinin önemli bir zafer olduğunu vurguladı.
Yeni Bir Gündem ve Liderlik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklanan 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun, milletçe sahiplenildiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1984'ten bu yana nice bedeller ödedik, nice acılardan geçtik. Ancak bugün artık yeni bir gündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi, 41 yıllık terör defteri kapanmak üzeredir. Bu bir müzakere değil, bir pazarlık değil; milletimizin iradesiyle kazanılmış kesin bir teslimiyettir. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek her tür girişimi, bu anlayışla yakından takip etmeye devam edeceğiz."
Açıklamalarda Kardeşlik Vurgusu
Teşkilat, Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadıklarını ve olmayacaklarını belirterek, "Türkiye'nin menfaatine olan her girişimde bizi en önde görürsünüz" Ayrıca, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş da 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tarihi adımlar içerdiğini belirtti. Kamuoyuna yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uzun bir geçmişe sahip acı sayfasının kapatıldığını, yeni bir döneme geçildiğini ifade etti. AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ise, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını araladığını belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde hiçbir engelin kalmadığını" sözlerine ekledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatlarınca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba (sağ 2) parti binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamayı okudu. Toplantıdaya İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, (solda) İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt (sağda) ve Merkez İlçe Başkanı Engin Makak (sol 2) katıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatlarınca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı. AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş (soldan 5) parti binasında düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.
Kırklareli ve Tekirdağ Yüzdeyle Aynı Duruşta
Ayrıca, AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş da 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tarihi adımlar içerdiğini belirtti. Kamuoyuna yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uzun bir geçmişe sahip acı sayfasının kapatıldığını, yeni bir döneme geçildiğini ifade etti.
AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ise, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını araladığını belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde hiçbir engelin kalmadığını" sözlerine ekledi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatlarınca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba (sağ 2) parti binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamayı okudu. Toplantıdaya İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, (solda) İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt (sağda) ve Merkez İlçe Başkanı Engin Makak (sol 2) katıldı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti teşkilatlarınca "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı. AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş (soldan 5) parti binasında düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.