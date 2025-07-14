AK Parti Teşkilatları Trakya'da 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması Yaptı

AK Parti Teşkilatlarından Tarihi Açıklama

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bulunan AK Parti teşkilatları, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenledi. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu, İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt ve Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, yapılan açıklamada Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir mücadele ettiği terör belasından kurtuluş sürecinin önemli bir zafer olduğunu vurguladı.

Yeni Bir Gündem ve Liderlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklanan 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun, milletçe sahiplenildiğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1984'ten bu yana nice bedeller ödedik, nice acılardan geçtik. Ancak bugün artık yeni bir gündeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi, 41 yıllık terör defteri kapanmak üzeredir. Bu bir müzakere değil, bir pazarlık değil; milletimizin iradesiyle kazanılmış kesin bir teslimiyettir. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek her tür girişimi, bu anlayışla yakından takip etmeye devam edeceğiz."

Açıklamalarda Kardeşlik Vurgusu