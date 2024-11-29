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Akdeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:29
Akdeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz'de meydana gelen bir deprem, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem saat 22.13'te kaydedildi.

Merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıkları olan bu sarsıntı, 4,8 büyüklüğündeydi. Depremin, Gazipaşa'ya 73,72 kilometre mesafede ve 34,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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