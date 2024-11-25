Akıllı Tarım Teknolojileri: Verim Artışı ve Tasarruf İmkanları

Akıllı Tarım Teknolojileri ile Verimlilik Artıyor

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topakcı, akıllı tarım teknolojilerinin tarımsal üretimde verimliliği artırdığını ve giderleri azalttığını vurguladı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye'de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar" çalıştayında konuşan Topakcı, bu teknolojilerin üreticilere önemli avantajlar sunduğunu açıkladı.

Dünyaca Beklenen Nüfus Artışı ve Tarım Sıkıntıları

Dünya genelinde artan nüfusla birlikte tarımsal alanlarda daralma yaşandığına dikkat çeken Topakcı, 2050 yılında dünya nüfusunun 11 milyara ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Bu nedenle mevcut tarım alanlarında daha etkin ve verimli üretim yapılması için akıllı tarım teknolojilerinin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kimyasal Kullanımının Azaltılması Gerekliliği

Topakcı, dünya genelinde kimyasal ilaçlar ve gübre kullanımını azaltma çabalarına da dikkat çekerek, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2030 yılına kadar pestisit kullanımının %50, gübre kullanımının ise %30 azaltılması gerektiğini söyledi. Akıllı tarım teknolojilerinin bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

İnsansız Hava Araçları ve Otomatik Sistemlerle Tasarruf

İklim değişikliği ile birlikte üreticilerin çeşitli verim kayıpları yaşadığını vurgulayan Topakcı, Türkiye'de üreticilerin akıllı tarım teknolojilerini yakından takip ettiğini belirtti. Dijital teknolojilerin tarım makinelerine entegrasyonuyla yeni imkanların ortaya çıktığını kaydeden Topakcı, otomatik dümenleme sistemleri ve insansız hava araçları gibi teknolojilerin çiftçilerin iş gücünden, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Geleneksel Üretim Alışkanlıklarından Vazgeçilmeli

Topakcı, üreticilerin akıllı tarım teknolojileri ile tanışarak verim, zaman ve yakıt tasarrufu sağladıklarını dile getirdi. Geleneksel üretim alışkanlıklarının sürekliliğine karşı, değişken oranlı uygulamalar ile daha etkili sonuçlar elde edilebileceğini belirterek, arazinin homojenliği düşüncesinin değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Akıllı sistemler sayesinde locale özel ilaçlama ve gübreleme yöntemleri ile tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'de Bitki Koruma Uygulamalarında İnsansız Hava Araçları Kullanımı ve Zorluklar" konulu çalıştay için Tekirdağ'a gelen Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Topakcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.