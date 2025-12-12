DOLAR
Akın Ekici'nin 'Renklerini Duydunuz mu?' kitabı Galeri Deniz'de İmza Günü

Ressam Akın Ekici’nin "Renklerini Duydunuz mu?" kitabının imza günü ve söyleşisi, Galeri Deniz’de gerçekleşti; yazar Meltem Kurtulan ve Ekici etkinlikte konuştu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:53
Galeri Deniz ev sahipliğinde sanat ve hukuk kesişimi konuşuldu

Ressam Akın Ekicinin yaşamı, sanatsal üretimleri ve birikimini farklı açılardan ele alan, yazar Meltem Kurtulan tarafından kaleme alınan Renklerini Duydunuz mu? kitabının imza günü ve söyleşisi, DenizBankın kültür sanat mekânı Galeri Deniz'de gerçekleştirildi.

İş ve kültür-sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte Ekici, kitabın ortaya çıkış hikayesini ve resim sanatının yaşamındaki dönüştürücü etkisini katılımcılarla paylaştı.

Akın Ekici, imza gününde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "DenizBank uzun yıllardır kültür sanatın farklı disiplinlerini herkes için erişilebilir hale gelmesi vizyonuyla destekleyen, Galeri Deniz bünyesinde de gençler başta olmak üzere pek çok sanatçıya ev sahipliği yapan bir kurum. "Renklerini Duydunuz mu?" kitabını, Hukuk Başmüşavirliği görevini yürüttüğüm bu çatı altında sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyorum. Hukukun da sanatın da özünde topluma hizmet etme, insan yaşamına değer katma anlayışı bulunuyor. Meltem Kurtulan’ın kaleminden şekillenen bu çalışma da benim sanatçı ve hukukçu kimliğimin kesiştiği noktaları görünür kılıyor. Kitabımızın, özellikle resim sanatına ilgi duyan yetenekli gençlerimize ilham vermesini diliyorum".

Yazar Meltem Kurtulan ise etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Sanatın bütün dallarında olduğu gibi resimde de dünya insanlarına bir sesleniş var. Ressam Akın Ekici de renkleriyle oluşturduğu büyülü bir dille izleyicisine mesajlar veriyor. Bunu fark ettiğim an kitabın ismini koydum. "Renklerini Duydunuz mu?" aynı zamanda Ressam Akın Ekici’nin sanat yolculuğunu ve hukukçu kimliğinin sanatını nasıl şekillendirdiğini irdeleyen bir kitap. Bu yönüyle bu alanda yazılmış tüm kitaplardan ayrılıyor. Onun gibi hukukçu biri olarak bende oluşturduğu etkiyi yorumlarken, resme ilgi duyan herkesin dikkatini, muhakemeyle şekillenen bir ifade biçimini görmeye, duymaya, sevmeye davet ediyorum."

Etkinlik, söyleşi ve imza bölümünün ardından sanat ve hukuk ekseninde yapılan sohbetlerle devam etti; katılımcılar hem eserleri hem de kitabın ilham kaynaklarını tartışma fırsatı buldu.

