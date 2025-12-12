Akın Ekici'nin 'Renklerini Duydunuz mu?' kitabı Galeri Deniz'de İmza Günü

Akın Ekici'nin "Renklerini Duydunuz mu?" kitabı Galeri Deniz'de imza gününde bir araya geldi

Galeri Deniz ev sahipliğinde sanat ve hukuk kesişimi konuşuldu

Ressam Akın Ekicinin yaşamı, sanatsal üretimleri ve birikimini farklı açılardan ele alan, yazar Meltem Kurtulan tarafından kaleme alınan Renklerini Duydunuz mu? kitabının imza günü ve söyleşisi, DenizBankın kültür sanat mekânı Galeri Deniz'de gerçekleştirildi.

İş ve kültür-sanat camiasından önemli isimlerin katıldığı etkinlikte Ekici, kitabın ortaya çıkış hikayesini ve resim sanatının yaşamındaki dönüştürücü etkisini katılımcılarla paylaştı.

Akın Ekici, imza gününde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "DenizBank uzun yıllardır kültür sanatın farklı disiplinlerini herkes için erişilebilir hale gelmesi vizyonuyla destekleyen, Galeri Deniz bünyesinde de gençler başta olmak üzere pek çok sanatçıya ev sahipliği yapan bir kurum. "Renklerini Duydunuz mu?" kitabını, Hukuk Başmüşavirliği görevini yürüttüğüm bu çatı altında sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyorum. Hukukun da sanatın da özünde topluma hizmet etme, insan yaşamına değer katma anlayışı bulunuyor. Meltem Kurtulan’ın kaleminden şekillenen bu çalışma da benim sanatçı ve hukukçu kimliğimin kesiştiği noktaları görünür kılıyor. Kitabımızın, özellikle resim sanatına ilgi duyan yetenekli gençlerimize ilham vermesini diliyorum".

Yazar Meltem Kurtulan ise etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Sanatın bütün dallarında olduğu gibi resimde de dünya insanlarına bir sesleniş var. Ressam Akın Ekici de renkleriyle oluşturduğu büyülü bir dille izleyicisine mesajlar veriyor. Bunu fark ettiğim an kitabın ismini koydum. "Renklerini Duydunuz mu?" aynı zamanda Ressam Akın Ekici’nin sanat yolculuğunu ve hukukçu kimliğinin sanatını nasıl şekillendirdiğini irdeleyen bir kitap. Bu yönüyle bu alanda yazılmış tüm kitaplardan ayrılıyor. Onun gibi hukukçu biri olarak bende oluşturduğu etkiyi yorumlarken, resme ilgi duyan herkesin dikkatini, muhakemeyle şekillenen bir ifade biçimini görmeye, duymaya, sevmeye davet ediyorum."

Etkinlik, söyleşi ve imza bölümünün ardından sanat ve hukuk ekseninde yapılan sohbetlerle devam etti; katılımcılar hem eserleri hem de kitabın ilham kaynaklarını tartışma fırsatı buldu.

RESSAM AKIN EKİCİ’NİN YAŞAMI, SANATSAL ÜRETİMLERİ VE BİRİKİMİNİ FARKLI PERSPEKTİFLERLE ELE ALAN; YAZAR MELTEM KURTULAN’IN KALEME ALDIĞI "RENKLERİNİ DUYDUNUZ MU?" KİTABININ İMZA GÜNÜ VE SÖYLEŞİSİ, DENİZBANK’IN KÜLTÜR SANAT MEKÂNI GALERİ DENİZ’DE GERÇEKLEŞTİ.